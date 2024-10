“L’Informatore 360” di Carlo Alberto Melis 

Radiolina apre una finestra sullo sport a 360 gradi. Si chiama proprio “L’Informatore Sportivo 360” il nuovo appuntamento settimanale che sarà condotto da Carlo Alberto Melis ogni venerdì dalle 18.30 alle 19, per affiancare le analoghe rubriche dedicate al calcio. Si parlerà di tutti le altre discipline del panorama sardo. Oggi la prima puntata è dedicata al mare: in studio gli organizzatori del Sardinia Grand Slam di kite, della Ohama Mana Cup di canoa, dei playoff di canoa polo e della Escape from Alcatraz di aquathlon.

