“L’informatore 360” con Carlo Alberto Melis 

Non ci sarebbe gara senza l’impegno dell’organizzatore: è il tema della puntata odierna de “L’Informatore Sportivo 360”, in diretta su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19. Ospiti del giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis (foto) saranno due rappresentanti della categoria in discipline sportive diverse. Andrea Culeddu, che dirige l’organizzazione di diverse gare di atletica e triathlon, parlerà dell’imminente “SoloWomenRun Cagliari”; Gabriele Deidda, della Mistral Racing, spiegherà i segreti del Rally Sulcis Iglesiente.