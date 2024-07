L’Infopoint cambia sede ma resta sempre chiuso 

Doveva essere aperto i primi di luglio, sfumata la possibiltà di inaugurarlo per la Fiera delle ciliegie. Alle porte di agosto l’Infopoint ancora non è attivo. Nel bel mezzo della stagione turistica. Dal centro di piazza Mameli, intanto, da qualche giorno è stato spostato nel piazzale superiore del multipiano. L’infopoint, costato trentamila euro, è stato più volte oggetto di discussione all’interno dell’assemblea cittadina, così come nei gruppi di confronto sui social network.

L’assessora al Turismo Francesca Loi spiega le ragioni del ritardo: «La lungaggine è dovuta a questioni tecniche che hanno costretto a spostarlo. La problematica principale è dovuta all’illuminazione, inoltre non era prevista - da ultimo - l’attrezzatura all’interno, poi avendo le funzioni delegate all’Unione dei Comuni si allungano i tempi burocratici. Stiamo lavorando per darlo in affidamento al più presto e farlo partire. L’idea è di tenerlo in funzione fino al momento in cui è attivo il trenino, ossia metà ottobre. Si spera che anche in inverno possa essere protagonista per altre iniziative». L’idea è di tenerlo aperto sei giorni su sette per massimo tre ore al giorno, con un operatore che parli diverse lingue straniere. Buoni propositi.

