Linfociti CAR-T, prima terapia in Sardegna 

Per la prima volta un paziente sardo affetto da Linfoma Non Hodgkin aggressivo è stato curato con successo attraverso l’innovativa terapia dei linfociti T ingegnerizzati (CAR-T). Il trattamento è stato eseguito nella Struttura complessa di Ematologia e Centro trapianti midollo osseo del Businco, diretta da Giovanni Caocci.

«Le terapie CAR-T rappresentano un approccio innovativo e personalizzato, mirato a potenziare il sistema immunitario del paziente per riconoscere e distruggere le cellule tumorali», spiega Caocci. «In questo trattamento, i linfociti T del paziente vengono prelevati dal sangue, successivamente modificati geneticamente in laboratorio e infusi nuovamente nel corpo del paziente, per attivare una risposta immunitaria contro il tumore». Il paziente, che ha mostrato una risposta clinica positiva alla terapia, è stato dimesso in buone condizioni generali e seguirà ora un percorso di monitoraggio a lungo termine per valutare la stabilità dei risultati ottenuti.

Questa terapia altamente innovativa, fino ad oggi disponibile solo presso alcuni centri specializzati della penisola, adesso è accessibile anche in Sardegna grazie all’accreditamento ottenuto dal Businco. «Questo traguardo rappresenta per la nostra Azienda un momento di straordinario valore – il commento della dg del Brotzu Agnese Foddis –. Siamo di fronte a un esempio concreto di come la ricerca più avanzata possa e debba coniugarsi con l’assistenza ai pazienti, offrendo loro cure sempre più efficaci e personalizzate».

RIPRODUZIONE RISERVATA