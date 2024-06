«L’influenza sulla respirazione» 

«La laringe è la sede delle corde vocali e svolge tre funzioni fondamentali: incanala l'aria verso la trachea (funzione respiratoria), consente la fonazione grazie alle corde vocali e, durante la deglutizione (il passaggio degli alimenti dalla bocca allo stomaco), impedisce l’inalazione del cibo nelle vie respiratorie», mette in evidenza il professor Filippo Carta, direttore di Otorinolaringoiatria dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari. «La laringe può essere affetta da patologie infiammatorie che prendono il nome di laringite (se durano meno di tre settimane si parla di laringite acuta, mentre se il problema persiste oltre o se la laringe risulta alterata dal punto di vista anatomico, si parla di laringite cronica)».

«Le cause della laringite sono numerose (infezioni virali, abuso della voce, fumo di sigaretta, malattia da reflusso gastroesofageo o altre patologie associate delle vie aereo-digestive superiori)», prosegue lo specialista: «I sintomi principali sono disfonia e mal di gola, ma le forme più gravi possono causare anche dispnea (difficoltà respiratoria). La diagnosi e la terapia dipendono dal tipo di laringite e dalle cause scatenanti. Le forme più lievi sono generalmente curate dal medico di famiglia con antinfiammatori, aerosol terapia (generalmente con cortisonici inalatori) e riposo vocale. Le forme più severe e quelle croniche richiedono una valutazione specialistica otorinolaringoiatrica (da considerare in regime di urgenza o emergenza qualora il paziente lamenti difficoltà respiratoria)».

«Gli specialisti dei poliambulatori e delle strutture ospedaliere della Regione Sardegna», aggiunge Carta, «possono formulare facilmente una diagnosi eseguendo una fibrolaringoscopia, procedura diagnostica ambulatoriale che consente una precisa visione della morfologia e della motilità delle strutture laringee e di tutte le vie aereo-digestive superiori. Tale esame può essere reso ulteriormente approfondito con l’associazione alla classica fibrolaringoscopia della valutazione bioendoscopica. Questa consente una più attento studio delle alterazioni laringee e consente una migliore diagnosi differenziale con lesioni preneoplastiche o neoplastiche in stadio precoce».