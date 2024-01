L’influenza A miete una vittima 

Non ce l’ha fatta il 59enne colpito da una forma violenta di influenza A. Adriano Carracoi, artigiano di Bari Sardo, da un mese lottava tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lanusei. L’uomo è morto ieri pomeriggio. Si tratta della prima vittima da complicanza del virus in questa stagione invernale in Ogliastra. È la stessa influenza killer che, nel 2019, aveva ucciso Carla Pisanu, anche lei di Bari Sardo, che di anni ne aveva 35 e all’ospedale di Sassari aveva appena dato alla luce due gemelline. Come Carracoi, pure lei era stata male ai primi di gennaio e si era arresa a inizio febbraio.

La tragedia

I laboratori medici di Sassari dovranno appurare quale sottotipo di influenza è stato letale. Ma al momento quel che è certo è che una delle due persone ricoverate in Rianimazione al Nostra Signora della Mercede è morta dopo settimane di agonia in conseguenza del virus influenzale. Paziente fragile, che in passato aveva subito un trapianto d’organo, Adriano Carracoi era stato colpito da un violento virus influenzale e da una successiva forma grave di insufficienza respiratoria acuta. Negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate e nel primo pomeriggio di ieri l’artigiano è spirato. Saranno i test in corso a Sassari a rivelare il sottotipo del virus, di nuovo letale a Bari Sardo a cinque anni di distanza dal caso della giovane Carla Pisanu. A gennaio del 2019 il virus killer aveva ucciso anche Antonietta Mulas, 71 anni, di Perdasdefogu, che era ricoverata all’ospedale di Lanusei, e a febbraio Tonino Tangianu (61), di Triei, anch’egli come Pisanu morto a Sassari.

Il vademecum

L’Asl Ogliastra, dopo l’allarme delle scorse settimane, ha invitato tutta la popolazione a mantenere alta l’attenzione, suggerendo di sottoporsi ai vaccini. I sintomi dell’influenza A sono rappresentati da naso che cola, mal di gola, tosse, febbre, malessere e stanchezza.

