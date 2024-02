L’inflazione tira su la testa in Italia, ma cala nell’Eurozona 

Mentre l'Istat vara il nuovo paniere che determinerà l'indice dei prezzi del 2024, a gennaio l'inflazione è tornata ad alzare la testa. Secondo le stime preliminari dell'Istat, il Nic a (indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività) al lordo dei tabacchi è aumentato su base mensile dello 0,3% (era 0,2% a dicembre) e dello 0,8% su base annuale (+0,6% a dicembre). Per l'istituto di via Cesare Balbo il «lieve rimbalzo» è figlio di un «effetto statistico» dato dallo sfavorevole confronto con il gennaio 2023 dell'andamento dei prezzi dei beni energetici regolamentati, la cui flessione è perciò risultata a gennaio 2024 attenuata. D'altra parte - si osserva da chi spera in un taglio dei tassi a breve - l'inflazione di fondo (cioè quella che non tiene conto dei prezzi dei beni più volatili: energetici e alimentari) è diminuita passando dal +3,1% di dicembre al +2,8%, come pure è diminuita l'inflazione al netto dei soli beni energetici, passando da +3,4% a +3,1%. Numeri che indicano la china verso il 2% richiesta dalla Bce per allentare la sua politica monetaria. Anche a livello di eurozona l'inflazione sta allentando la morsa. Secondo la stima flash di Eurostat l'inflazione dovrebbe attestarsi al 2,8% a gennaio, in calo rispetto al 2,9% di dicembre. E sono in significativo rallentamento anche gli indici dei prezzi di Germania (dal +3,7% di dicembre al +2,9% di gennaio) e Francia (dal 3,7% di dicembre al +3,1% di gennaio). La vigilanza delle banche centrali si conferma conservatrice.

RIPRODUZIONE RISERVATA