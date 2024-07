L’inflazione si ferma allo 0,8%, ma è ancora caro bollette 

L'inflazione resta ancora inchiodata allo 0,8% a giugno, per il terzo mese consecutivo, ma le notizie per gli italiani sono comunque contrastanti. Se infatti da un lato il cosiddetto “carrello della spesa” si raffredda, sulle vacanze che si avvicinano è attesa una decisa stangata, con costi per alberghi e trasporti che arrivano addirittura in alcuni casi a superare di 5 volte il livello del carovita. Le associazioni di difesa degli utenti gridano alla speculazione e puntano il dito anche contro l'interruzione del calo dei prezzi energetici. I dati di giugno confermati questa mattina dall'Istat mostrano per l'indice nazionale dei prezzi al consumo un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,8% in un anno.

La stabilizzazione del ritmo di crescita, spiega l'istituto di statistica, si deve principalmente al venir meno delle tensioni sui prezzi dei beni alimentari non lavorati (+0,3% da +2,2% di maggio), i cui effetti compensano l'attenuazione delle spinte deflazionistiche provenienti dal settore energetico, dove i prezzi tendono a risalire, pur restando su valori ampiamente negativi (-8,6% da -11,6% del mese precedente). La notizia positiva è che anche il mese scorso è proseguita la frenata del tasso di crescita dei prezzi del carrello della spesa, con i listini dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona diminuiti da +1,8% a +1,2% in un anno. Ma la situazione si fa più critica quando si viene ai dati congiunturali. Il +0,1% di inflazione del mese scorso riflette infatti, per lo più, il rialzo dei prezzi dei beni energetici regolamentati (+2,3%), dei servizi relativi ai trasporti (+0,9%) e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,8%).

Di fronte all'andamento degli energetici l'Adoc lamenta il «flop del mercato libero» e Confesercenti dice che il rialzo mensile dimostra che le tensioni su questo fronte non sono ancora archiviate. «Uno scenario preoccupante, soprattutto se si considera che, nel 2024, paghiamo per gas ed energia ancora molto di più di quanto facevamo nel 2021» lamenta l'associazione degli esercenti.

