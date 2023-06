L’inflazione scende, Meloni punge la Bce 

L'inflazione continua a rallentare a giugno. Secondo le stime Istat, l'indice dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, registra una variazione mensile pari a 0 e un aumento del 6,4% su base annua, dal +7,6% di maggio. È il secondo mese consecutivo di rallentamento dell'inflazione. In sei mesi l'indice dei prezzi è passato dal 10% di gennaio al 6,4% di giugno. Il dato è vicino a quello della Germania (6,1% a maggio), ma resta ancora distante dalla Francia (+5,1% sempre a maggio).

Numeri ancora alti

Il dato resta comunque alto se paragonato ai prezzi alla produzione dell'industria che a maggio hanno visto il segno meno per un calo del 4,3% su anno e del 2,3% su mese per il crollo dei prezzi delle materie prime. Il rallentamento dell’inflazione continua a essere influenzato dai prezzi dei beni energetici, la cui variazione su base annua passa da +11,5% a +2,0% con un calo del 4,1% rispetto a maggio.

Beni alimentari

I prezzi del cosiddetto “carrello della spesa”, che include oltre ai beni alimentari, i beni per la pulizia e la manutenzione ordinaria della casa e i beni per l'igiene personale e prodotti di bellezza, continuano a rallentare troppo poco. Questi, a giugno sono passati da +11,2% a +10,7% con un calo tutt’altro che significativo.

Tassi e polemiche

Nel frattempo l’annunciato nuovo rialzo dei tassi da parte delle Bce ha acceso una polemica con Giorgia Meloni. Per la premier è «giusto combattere l’inflazione con decisione» ma «la semplicistica ricetta dell'aumento dei tassi intrapresa dalla Bce non appare agli occhi di molti la strada più corretta». Meloni intravede il rischio che «la cura sia più dannosa della malattia». Immediata la replica del leader M5S Giuseppe Conte: «Giorgia Meloni non può recitare il ruolo di analista finanziario». Il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova sostiene che la premier «vuole ricattare l’Ue ma non ci riuscirà».

