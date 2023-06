L’inflazione scende, ma la Bce non si fida 

L'inflazione nella zona euro rallenta e a maggio scende al 6,1%, in netto calo rispetto al 7% di aprile. Basta alle Borse europee per chiudere in positivo, con Milano maglia rosa (+2,01%), ma non basta alla Banca centrale europea, convinta che la guerra contro il caro-prezzi non sia ancora vinta. I rialzi dei tassi quindi proseguiranno, saranno almeno altri due, ma senza scossoni perché la presidente Christine Lagarde assicura che si andrà avanti gradualmente. È la situazione a richiedere cautela: l'incertezza è alta, i prezzi dell'energia per ora sono scesi ma non sono al riparo da nuove fiammate. Molti segnali sono ancora negativi e la Bce ancora non si fida che l'inflazione abbia imboccato una discesa duratura.

Reazioni

L'andamento sta puntando «verso un rallentamento ma siamo ancora ben lontani dal nostro obiettivo attorno al 2%», ha detto il vicepresidente Luis De Guindos, confermando che «una gran parte del viaggio è stata percorsa ma resta ancora l'ultimo tratto». È già un piccolo passo avanti rispetto a un mese fa, quando i banchieri centrali usavano toni allarmati. «Le proiezioni di marzo sono state viste come «troppo ottimistiche» perché «non ci sono prove che l'inflazione di fondo sia a un punto di svolta, con un rischio crescente che si consolidi a causa della crescita dei salari e delle aspettative che si disancorano».

Strategia

Dall'ultima riunione è passato un mese, il dato flash di Eurostat su maggio vede un calo anche dell'inflazione di fondo, ma per Francoforte non basta. Parlando alle banche tedesche, Lagarde ha spiegato che sull'inflazione di fondo non ci sono prove che abbia raggiunto il picco: «Ad oggi, tutte le misurazioni monitorate dalla Bce sono ancora forti». La presidente guarda alla prossima riunione, il 15 giugno, che sul tavolo avrà gli ultimi rialzi dei tassi. Non ci sono dubbi, però, che il costo del denaro salirà di nuovo. Lagarde usa una metafora per spiegare dove siamo sui tassi: come un aereo, «stiamo avvicinandoci all'altezza di crociera, e questo significa che dobbiamo salire gradualmente, utilizzando la velocità che abbiamo già costruito». Il percorso proseguirà finché «non siamo convinti che l'inflazione sia sulla strada per tornare verso il target».