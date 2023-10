L’inflazione galoppa, imprese allo stremo: «Serve una strategia» 

Aumenti su tutti i fronti. L’inflazione condiziona la vita delle famiglie sarde, con aumenti del 20-30 per cento sui generi di prima necessità. Anche il Patto anti-inflazione, sancito dal Governo con la grande distribuzione per calmierare i prezzi soprattutto nei supermarket per il periodo dal primo ottobre al 31 dicembre, viene interpretato come uno spot senza contenuti concreti.

I consumatori

Giorgio Vargiu, leader in Sardegna di Adiconsum, rileva: «È assurdo che si parli di misure calmieranti davanti agli sconti su determinati prodotti decisi dagli stessi operatori economici che, con i loro ritocchi indiscriminati, hanno reso insostenibile il costo della vita. Noi avevamo proposto al Governo di stabilire un prezzo equo su una serie di prodotti di prima necessità. Eppure l’Esecutivo ha convocato solo la grande distribuzione, con cui ha concordato un paniere libero: fumo negli occhi. Prima c’erano le locandine con le offerte, ora le chiamano paniere». Adiconsum contesta anche la Giornata Tricolore indetta dai ristoratori: «In locali scadenti, dove mangi un primo a 20 euro o un piatto di calamari a 25, prezzi da pazzi fissati dai titolari, questa iniziativa assomiglia a una farsa».

Piccole imprese

Il caro-prezzi è il tema principe per tutti i settori. «Gli esiti degli accordi con la grande distribuzione non sono scontati», spiega Francesco Porcu, presidente della Cna. «L’inflazione è una brutta bestia: frena i consumi e deprime l’economia. Di sicuro, rappresenta un’emergenza per tutta la filiera. Si assiste a una frenata del superbonus nell’edilizia. Nel settore dell’impiantistica, reperire le forniture sta diventando impossibile proprio per via dei prezzi. Stiamo parlando di fenomeni che hanno cause diverse: ad esempio, gli accordi di cartello che vengono fatti sul petrolio e la guerra in Ucraina rendono complicato intervenire. Servirebbe una politica concertata a livello europeo, soprattutto sull’energia. Ma spesso questo non avviene». Conferma prezzi più alti del 30-35 per cento Giorgio Delpiano, presidente regionale Confapi. L’associazione che mette assieme le piccole e medie imprese difende il Patto anti-inflazione siglato con il Governo: «È un tentativo, in attesa di azioni più compiute. E bisognerà trovare premialità per le imprese». Delpiano però avverte: «Le ricette estemporanee servono per tamponare. Mancano soluzioni strutturali». Per Roberto Bolognese (Confesercenti) non si può dare al Patto anti-inflazione un valore definitivo: «L’operazione è più di immagine che di sostanza», argomenta. «Gli sconti ci sono sempre stati. Non si può dare un’aura di filantropia alle aziende commerciali: il volontariato sta altrove, per resistere devono fare profitto e competere in un mondo in cui la concorrenza è accentuata. E l’inflazione non si combatte dalla vendita del prodotto, che si basa su regole di mercato». Per la Confesercenti sarda è il potere d’acquisto a dover essere recuperato. «La proposta è quella di irrobustire le buste paga. A cominciare dalla detassazione delle tredicesime. Alleggerire il costo del lavoro per le imprese ha benefici sia per il lavoratore che per l’azienda. Ci dicono che non ci sono soldi, ma si possono recuperare facendo convergere i bonus estemporanei sull’alleggerimento del costo del lavoro. Parliamo di decine di miliardi, che ci tornerebbero indietro perché aumenterebbero i consumi. Se freniamo i consumi, freniamo anche il Pil. Con i bonus si tira solo a campare», chiude Bolognese: «Manca una visione strategica».

Edilizia

A raccontare il dramma del settore dell’edilizia per le continue oscillazioni dei prezzi è Pierpaolo Tilocca, leader dell’Ance: «La speranza è che si riescano ad accorciare i tempi dei lavori pubblici», dice il rappresentante dei costruttori sardi. «Gli aumenti non sono più misurabili, a volte arrivano a tre cifre. Occorre cercare di accorciare l’iter dell’esecuzione di un’opera per limitare i costi di realizzazione. Accorciare i tempi vuol dire limitare i costi, solo che servirebbe una buona macchina amministrativa, che invece è ingessata. La marginalità si è contratta per effetto dell’inflazione. Molte amministrazioni pubbliche, ma pure agenzie ed enti regionali, non hanno adeguato i prezziari degli interventi, non hanno ristorato le aziende sugli oneri Covid né sul decreto aiuti. Se non saranno pagate, molte imprese non potranno essere competitive. Lo abbiamo già visto negli appalti di alcune opere con fondi Pnrr», chiosa Tilocca. «Ci sono state gare deserte o concentrazioni di aggiudicazioni: non è il massimo ossequio alla concorrenza».

