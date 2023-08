L’inflazione frena, ma la spesa è più cara  

Rallenta ancora l'inflazione: ad agosto la corsa dei prezzi si ferma al +5,5% annuo, scendendo dal +5,9% del mese precedente. In frenata, ma ancora su livelli molto più elevati, il carrello della spesa che segna un +9,6%. Gli ultimi dati Istat confermano la fase di decelerazione dell'inflazione in Italia, mentre nell'eurozona resta stabile al 5,3%, con i beni alimentari che trainano i rincari. Un andamento che continua a pesare sul potere d'acquisto e sui consumi delle famiglie, è l'allarme che rilanciano le associazioni che chiedono interventi per sostenere le buste paga e calmierare i listini.

La rilevazione

Ad agosto i prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registrano un aumento dello 0,4% su base mensile e del 5,5% su base annua. La decelerazione si deve tra l'altro al rallentamento dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (a +5,7%), che comprendono carburanti, gas e luce a mercato libero, degli Alimentari non lavorati (+9,2%) e lavorati (+10,1%). Dati che tuttavia confermano la crescita "stellare", come dicono i consumatori, dei prezzi della spesa, a partire da cibo e bevande.

I consumatori

Solo per gli alimentari una famiglia con due figli spende 777 euro in più all'anno, calcolano Assoutenti e Unc, parlando di un calo «col contagocce». Federconsumatori teme i rincari in agguato in autunno. Anche per Confesercenti «il processo di rientro è a un ritmo ancora lento» e prosegue l'erosione del potere d'acquisto delle famiglie, che comporterà «una forte frenata» dei consumi. Confcommercio sottolinea comunque «i segnali confortanti» sul versante inflazione e l'aspettativa secondo cui a ottobre potrebbe calare in maniera più significativa. Alla vigilia dei dati sul Pil nel secondo trimestre dell'anno, dai servizi arriva un dato negativo: dopo nove trimestri di aumento, si registra un calo del fatturato dei servizi (-0,5%) rispetto ai tre mesi precedenti. Resta invece positiva, per il decimo trimestre consecutivo, la variazione annua (+2,8%), seppure, sottolinea l'Istat, in marcato rallentamento.

