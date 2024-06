L’Inflazione frena, ma è caro vacanze 

A giugno l'inflazione rimane ferma sotto il punto percentuale anche grazie al permanere di spinte deflazionistiche sui beni energetici. L'Italia si conferma così fra i Paesi europei con l'inflazione più bassa (+0,8%); quasi 2 punti percentuale di spread rispetto all'inflazione della Francia (+2,5%) e quasi tre rispetto a quella della Spagna (+3,5%) rese note nella stessa giornata.

Luci e ombre

Tuttavia il dato sull'inflazione, lascia scettici i maggiori osservatori, preoccupati per l'andamento dei consumi e dei fatturati delle imprese. L'”inflazione di fondo”, cioè l'inflazione che non tiene conto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile al +2,0%, mentre quella al netto dei soli beni energetici decelera lievemente (da +2,0% a +1,9%). Rallentano anche i prezzi dei beni del cosiddetto “carrello della spesa” ovvero i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, che segnano un rallentamento su base tendenziale (da +1,8% a +1,4%) mentre i prodotti ad alta frequenza d'acquisto passano da +2,5% a +2,1%.

Previsioni

Intanto gli studi di Confindustria e Bankitalia vedono nubi all'orizzonte per le imprese nel 2024. Secondo le aspettative delle grandi aziende industriali di Confindustria, la produzione rimarrà stabile a giugno, ma aumenta il rischio percepito di un peggioramento delle «aspettative».

L'incognita per le imprese del commercio, restano ancora i consumi delle famiglie. Confcommercio apprezza «il consolidamento della tendenza» al rallentamento dei prezzi, e si augura che questo favorisca una ripresa della fiducia e dei consumi. Al momento però, osservano da Federdistribuzioni, le famiglie restano scettiche e «Lo scenario economico rimane ancora contraddistinto dalla fragilità dei consumi a cui si sommano le criticità meteorologiche di queste settimane». E Confesercenti chiede di monitorare i beni energetici.

Stangata

Nel mentre sarà anche quest'anno “un'estate al mare, stile balneare” ma con tariffe più salate (+7,9% rispetto al 2023, che già aveva segnato rincari di oltre il 12,6%) e un calo di presenze italiane, in parte ripianato dall'incremento di stranieri. Lo prevede l'osservatorio Panorama Turismo - Mare Italia di Jfc. Su un totale di 407 milioni di presenze nel comparto balneare (-1,1% sull'estate 2023 e -1,2% sul 2019) quelle italiane saranno 312 milioni 511mila con un calo del 4,4% e quindi una perdita di 14 milioni 511mila sul 2023. Al contempo le presenze straniere toccheranno i 94 milioni 513mila con un +11,6% (cioè 9 milioni 823mila) sul 2023.

Per il secondo anno consecutivo aumenta la spesa complessiva che si deve sostenere: rispetto all'estate 2022 si deve pagare il 20,5% in più, con indici di incremento ben superiori se si valuta il solo settore della ristorazione (+24,5%). Per quanto riguarda gli incrementi di prezzo relativi all'ospitalità, ai bar/gelaterie, al costo del viaggio, alle opportunità di svago e divertimento e ai servizi pubblici presenti nelle località balneari, nel biennio questi servizi hanno visto - tutti in maniera similare - aumenti attorno al 20%.

