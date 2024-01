L’inflazione frena, il carrello della spesa no 

Per Bce e Fed forse non è ancora il momento di alzare il piede dal freno. Il lieve colpo di coda dell'inflazione in Europa, risalita dal 2,4% di novembre al 2,9% di dicembre, insieme ai dati sulla disoccupazione Usa, che resta stabile al 3,7%, mitigano la possibilità di sforbiciate al costo del denaro a inizio anno. Nel caleidoscopio dell'inflazione europea va in controtendenza l'Italia che conferma la frenata del caro vita: +0,6% su base annua a dicembre, in calo rispetto al +0,7% rilevato a novembre. Nel 2023, in media, la crescita dei prezzi al consumo è stata del 5,7%, in netto rallentamento dall'8,1% del 2022. Un andamento favorito, rileva l'Istat, del venir meno delle tensioni sui prezzi dei beni energetici. Più in generale nel Continente restano lontani i picchi registrati nei mesi successivi allo scoppio della guerra in Ucraina. Sintomo che, oltre al calo determinante del costo dell'energia, anche la cura da cavallo prescritta da Francoforte, con i tassi alzati in 14 mesi progressivamente fino al 4,5%, sta producendo i suoi effetti. Intuibile, quindi, l'esito della prossima riunione del consiglio direttivo della Bce: nessun taglio all'orizzonte e costo del denaro fermo, come già spiegato lo scorso 14 dicembre dalla presidente dell'istituto, Christine Lagarde, parlando di inflazione non ancora domata. A determinare le future mosse di Francoforte saranno quindi i dati in particolare, come la stessa Lagarde ha indicato, quelli sull'inflazione di fondo che arriveranno solo nei prossimi mesi.

Reazioni

Intanto in Italia è battaglia sui numeri. Esulta su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: «L'inflazione in Italia è al minimo in Europa, pieno successo del “carrello tricolore”. Smentiti i profeti di sventura!».

Per l'Unc «i prezzi di prodotti alimentari e bevande analcoliche anche a dicembre hanno continuato la loro corsa al rialzo: +0,3% rispetto a novembre dopo il +0,4% su ottobre». Secondo il Codacons il caro vita nel 2023 è costato, in termini di maggiore spesa, 1.796 euro a famiglia. Dal terziario Confcommercio parla di «inflazione in linea con le attese», mentre Confesercenti sottolinea come la corsa dei prezzi rallenti ma il vero “malato” siano i consumi. Un dato emblematico arriva dalla Coldiretti: «Nel 2023 gli italiani hanno speso circa nove miliardi in più per mangiare meno, perché a causa del caro prezzi hanno dovuto tagliare le quantità acquistate».

