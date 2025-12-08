L’inflazione fa paura, la Fed taglia i tassi 

La debolezza del mercato del lavoro preoccupa la Fed più di un'inflazione sopra il 2% e la spinge verso un taglio dei tassi di interesse ai minimi degli ultimi tre anni. Una riduzione del costo del denaro da un quarto di punto domani è data per scontata e l'attenzione sarò sulle parole che verranno usate per descrivere il “taglio da falchi”, come molti lo hanno già definito.

Strategia

La sforbiciata infatti potrebbe essere spiegata con parole che alzano l'asticella per futuri nuovi tagli alla luce di un'inflazione ben oltre il target e di incognite, quali la decisione della Corte Suprema sui dazi, che rischiano di spingere ulteriormente al rialzo i prezzi. Le spiegazioni getteranno le basi per il successore di Jerome Powell alla guida della Fed, la cui nomina è attesa all'inizio del prossimo anno. Il probabile taglio sarà infatti accompagnato dalle previsioni economiche e dalle dot-plot che indicano le attese sull'andamento del costo del denaro, mostrando così al successore di Powell la Fed che erediterà, ovvero se sarà un'istituzione contraria a ulteriori riduzioni dei tassi o aperta a un allentamento della politica monetaria. Di sicuro chi prenderà il posto di Powell si troverà davanti a una Fed divisa. Finora il presidente è riuscito con difficoltà a mantenere un consenso, ma la spaccatura sta diventando così profonda che mantenere un fronte unito di fronte ai mercati appare una sfida sempre più difficile.

Scontro

Le due anime della banca centrale si scontrano sulla visione dell'economia: una teme l'inflazione e quindi non vuole riduzioni del costo del denaro, l'altra ritiene invece che la Fed debba tagliare per aiutare e stimolare l'economia, sposando la tesi di Donald Trump. Per il successore di Powell la strada quindi non sarà in discesa: dovrà ricompattare la banca centrale e, prima di tutto, guadagnarsi la fiducia dei mercati mostrandosi indipendente dal presidente che lo ha nominato. Un compito questo non facile vista la lealtà che Trump esige dai suoi: nominato dal tycoon, Powell da mesi è duramente criticato dal presidente, che lo ha bollato come la sua «peggiore decisione». Il tycoon ha già deciso chi prenderà il posto di Powell ma non ha svelato le sue carte. Un annuncio è atteso nella prima parte del 2026.

