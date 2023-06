L’inflazione azzera l’aumento dei redditi 

Nel 2022 il reddito delle famiglie è aumentato sulla carta ma l'impennata dei prezzi lo ha di fatto annullato, falcidiando il loro potere d'acquisto. Nonostante questo, però, gli italiani, forti anche dei risparmi accumulati durante la pandemia, hanno continuato a spendere. Inoltre l'inflazione ha penalizzato di più le famiglie più povere, quelle nel primo quinto di spesa equivalente con un aumento dei prezzi per il loro paniere a fine 2022 del 17,9% contro il 9,9% sul paniere delle famiglie più benestanti, appartenenti al quinto di spesa più alto.

I numeri

A darne conto è la Banca d'Italia che nella relazione annuale rileva come il reddito disponibile delle famiglie sia salito del 6,2% a prezzi correnti, mentre il suo valore in termini di potere d'acquisto di beni e servizi è tuttavia diminuito dell'1,2% per effetto dell'elevata inflazione, portandosi poco sotto i livelli precedenti la pandemia. E la riduzione è ancora più intensa se vi si aggiungono le perdite che l'inflazione genera sulle attività finanziarie come i depositi bancari o i titoli non indicizzati. In ogni caso tutte le componenti del reddito sono aumentate a prezzi correnti: in particolare i redditi da lavoro dipendente, sospinti dalla ripresa dell'occupazione, e quelli da lavoro autonomo. Anche i redditi netti da proprietà, trainati da quelli derivanti dai beni immobiliari e dagli interessi netti hanno fornito un contributo significativo.

Piano B

Nonostante il calo del reddito disponibile reale, lo scorso anno il recupero della spesa delle famiglie residenti è proseguito con intensità analoga all'anno precedente (+4,6% contro il +4,7% del 2021). Sarebbe stato sostenuto, secondo Bankitalia, anche dai risparmi accumulati durante la pandemia e dall'espansione del credito al consumo, pur con differenze tra i nuclei a seconda della loro situazione economica. In particolare, dopo una crescita significativa in primavera e in estate, nell'ultimo trimestre del 2022 i consumi si sono ridotti e in media d'anno si sono collocati sui livelli di poco inferiori a quelli del 2019. La voglia di svago post pandemia si è riflessa in particolare nella spesa per alberghi e ristoranti che è salita di circa un quarto, pur rimanendo di oltre il 10% inferiore ai livelli pre-covid.