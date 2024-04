L’inflazione accorcia le ferie degli italiani 

I biglietti dei voli nazionali sono rincarati nel 2023 in media del 37,8%, dei voli europei del 16,4%, +10,8% per i voli internazionali. I listini di alberghi e motel sono aumentati del 14% e i pacchetti vacanza del 16,1%. Ma a salire sono anche tutti i servizi legati alle vacanze, dai ristoranti (+5,3%) ai parchi divertimento (+8,55), con musei e monumenti storici (+3,2%). Questi numeri, ricordati da Assoutenti, sono alla base del crollo delle vacanze nel 2023, certificato dall'Istat.

Dati deludenti

Lo scorso anno i viaggi dei residenti in Italia sono stati 52 milioni e 136mila, stabili rispetto al 2022 ma sotto i valori precedenti alla pandemia (-27% rispetto al 2019). «È l’effetto caro vita e caro bollette. L'inflazione e le bollette di luce e gas alle stelle incidono sulle vacanze», afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori. «Significativo il dato dei mesi estivi e delle vacanze di quattro o più notti che, invece di migliorare, peggiora del 12,6% rispetto all’estate del 2022, tornando sotto i livelli del 2019. I residenti che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre scendono al 31,5%, contro il 35,8% del 2022 (37,8% nel 2019). I viaggi all’estero (21% del totale) e i viaggi nelle località italiane sono stabili, ma ancora inferiori rispetto al 2019 (-35,6 e – 24 per cento), evidenzia l'istituto di statistica. Le persone partite per una vacanza estiva sono 18,4 milioni, in calo del 13% rispetto all’anno precedente (21,1 milioni nel 2022). In pratica 2,7 milioni di italiani in più hanno rinunciato alle ferie lo scorso anno.

Le aree regionali

La diminuzione riguarda tutte le fasce di età e si concentra tra i residenti nel Nord-ovest (-18%) e nel Sud (-17,8%), rispettivamente -12% e -23%. I turisti in vacanza tra luglio e settembre sono il 19% in meno del 2019 (18,4 milioni nel 2023, 22,7 milioni nel 2019). I viaggi estivi sono più lunghi rispetto a quelli degli altri trimestri (8,5 notti) e di durata pari a quelli dell’estate del 2022. Le vacanze sono il 73,3% dei viaggi estivi. Quasi la metà delle vacanze lunghe (49,6%) dura meno di una settimana.

Cambiano le abitudini

Per risparmiare, nonostante il caro-carburante, l’automobile continua a essere il mezzo di trasporto più utilizzato per viaggiare (58,8% dei viaggi), ma la sua incidenza continua a diminuire rispetto al triennio precedente (era 63,7% nel 2022, 69,8% nel 2021, 73,9% nel 2020).

