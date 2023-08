L’Infiorata di Roma  

Un mosaico di fiori grande 48 metri quadri raffigurante la Madonna di Bonaria, disteso nella piazza San Pietro a Roma per omaggiare il Santo Padre Papa Francesco.

Oggi alle ore 15 su Videolina lo speciale sulla decima edizione dell’Infiorata Storica di Roma dove a rappresentare la Sardegna è stata la Proloco Rocce Rosse di Tortolì insieme a sei infiorartici sarde che hanno lavorato tutta la notte per esibire alle prime luci dell’alba, un tappeto floreale di soli petali. Una colomba bianca con un ramoscello d’ulivo per simboleggiare l’unione e la pace e i colori utilizzati per creare il manto della Madonna, azzurro e giallo, proprio come la bandiera dell’Ucraina.