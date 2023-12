L’infinito tour della Verde Isola 

Carloforte. «A questo punto dopo tutti i disagi che stiamo patendo sarebbe più facile giocare nel campionato ligure: ci sentiremmo più a casa». Usa le armi dell’ironia Giuseppe Buzzo, il presidente della Verde Isola di Carloforte, club del campionato di Promozione che da mesi vive un’odissea: da agosto è in pellegrinaggio su tutti i campi del Sulcis Iglesiente e medio Campidano perché non è ancora pronto il nuovo manto sintetico dello stadio dell’isola di San Pietro.

Per rimarcare le difficoltà che questa situazione genera, fra allenamenti in campetti di calcetto, in strutture lontane decine di chilometri se non addirittura ai margini delle campagne, domenica l’undici guidato da Pasquale Lazzaro è sceso in campo con una maglietta dal sapore dolceamaro: un parte umoristico, in parte polemico. Sullo sfondo le venti regioni italiane, con la Liguria e San Pietro rimarcate in rosso e la scritta “Sardi con il cuore ligure”. «La Regione e la Federazione ci aiutino», insiste Buzzo, «questa situazione ci sta penalizzando oltre ogni misura perché eravamo convinti di poter disporre dello stadio nelle prime settimane d’autunno. Così non è stato, però avevo programmato la stagione in base a quelle indicazioni: sono convinto che anche questa situazione abbia influito sulla prestazione dei ragazzi e sulla classifica che purtroppo ci vede in affanno». La posa del nuovo manto sintetico potrebbe essere questioni di giorni perché il Comune, comunque rispettoso dei percorsi burocratici, sta facendo di tutto per accelerare i tempi. Nel frattempo la Verde Isola ha giocato o si è allenata dappertutto: Sant’Antioco, Calasetta, Monastir, Masainas.

