L’infermiere accusato di violenza sessuale finisce ai domiciliari 

Accusato di aver abusato sessualmente di un paziente ricoverato al pronto soccorso del Brotzu, a fine febbraio, un infermiere 27enne è ora agli arresti domiciliari. Sono stati i carabinieri della compagnia a eseguire la misura cautelare disposta dal gip: hanno pesato alcuni precedenti del giovane.

La difesa

Nell’interrogatorio di garanzia, l’infermiere (assistito dall’avvocato Roberto Argiolas) ha preso le distanze dalle accuse: ha ribadito che non ci sarebbe stata alcuna violenza. E le testimonianze raccolte dagli investigatori (subito dopo la denuncia della vittima, un paziente arrivato in pronto soccorso dopo un incidente stradale che gli impediva di alzarsi e di muoversi dal lettino d’ospedale), secondo la tesi della difesa, avvalorerebbero questa ipotesi: il medico di turno e un’infermiera in servizio proprio la notte dell’episodio, hanno spiegato ai carabinieri di non aver sentito nessuna lamentela o richiesta d’aiuto. Il legale del 27enne sta raccogliendo una serie di elementi per decidere poi come procedere in questo delicato caso.

La denuncia

Dopo la vicenda, l’infermiere era stato sospeso dal servizio. Una decisione presa dall’azienda ospedaliera e dalla società interinale da cui era stato assunto il giovane. A far scattare l’inchiesta era stato il paziente che aveva scritto un messaggio alla fidanzata dicendole di chiamare i carabinieri: un infermiere, dopo avergli somministrato un farmaco, gli avrebbe fatto delle proposte sessuali, passando poi ai fatti. «Nonostante gli abbia detto di no, ha abusato di me. Non potevo ribellarmi per i dolori e perché immobilizzato». (m. v.)

