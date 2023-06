L’infedele e i suoi 171 reati 

Nell’inchiesta sull’amministratrice di sostegno infedele del Tribunale di Nuoro, Roberta Barabino, e suo marito Graziano Coinu, finiti agli arresti per aver sottratto quasi 200 mila euro a una assistita, spunta il nome di un avvocato nuorese, Alessandro Tuvoni, indagato per rivelazione del segreto di un procedimento penale. Il suo studio è stato perquisito martedì. L’avvocato, avrebbe rivelato alla Barabino notizie riservate inerenti le attività sull’indagine della Procura. Il dettaglio emerge in un'inchiesta che promette sviluppi. Lo specifica anche nelle esigenze di custodia cautelare il gip, che sottolinea come alla Barabino siano contestati ben 171 delitti, un fatto che va oltre l’eccezionale, e che per la condotta dell’ex amministratrice appare la punta dell’iceberg. Un punto di partenza: sotto la lente di ingrandimento tutte le gestioni avute dal Tribunale. Oltre cinquanta.

Le accuse

Pesantissime le accuse mosse dai sostituti procuratore Riccardo Belfiori e Selene Desole: peculato, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale (per aver falsificato le firme dei giudici) mentre per il marito l’accusa è riciclaggio. Ma le indagini proseguono con una mole di dati da verificare come la traccia di un bonifico all’estero che potrebbe essere il tentativo di nascondere il tesoretto. La Barabino sapeva di essere indagata e intercettata, e si sarebbe mossa per cercare di inquinare le prove con i testimoni, cercando di far sparire i soldi. Cercò di evitare (senza riuscirci) che la notizia diventasse pubblica sui giornali. L’Unione l'anticipò a maggio.

Scena muta

Intanto ieri, Coinu, accompagnato dal suo legale Antonio Secci, è comparso davanti al gip Mauro Pusceddu per l’interrogatorio di garanzia, dove si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il legale ha chiesto l’attenuazione degli arresti domiciliari. Oggi invece alle 10 e 30, dalla sezione femminile del carcere di Bancali dove è detenuta da martedì si svolgerà l’interrogatorio di garanzia per Barabino.

Sopra ogni sospetto

Non solo amministrazioni di sostegno. Quando, secondo quanto emerso, la Barabino metteva le mani nei conti della dirigente medico 69 enne sua assistita, appropriandosi e iniziando a spendere parte di quei 194 mila euro non suoi, partecipava anche ai convegni e webinar con avvocati, giudici tutelari, e la stessa procuratrice capo di Nuoro, Patrizia Castaldini. Insomma, la “dottoressa” Roberta Barabino, credeva di essere intoccabile, sopra ogni sospetto, tanto che a Oliena raccontava di essere magistrata. Nel suo studio gli investigatori hanno trovato la pergamena di laurea magistrale (forse falsa) conseguita a Cagliari in “Giurispudenza” e non Giurisprudenza. Nell’ordinanza lo stesso gip sottolinea come avrebbe abusato del rapporto di fiducia accordatogli dall’Istituzione, ma soprattutto dell’assistita che per la esigenze primarie di sopravvivenza dipendeva da lei.

