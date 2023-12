Linfa al commercio: ecco 200mila euro 

Centri commerciali naturali protagonisti degli eventi natalizi ad Alghero con il contributo regionale di circa 200mila euro. «Grande risultato per Alghero e il suo comparto commerciale, che grazie alla stretta collaborazione con l'amministrazione comunale e la qualità della progettazione, incassa i contributi regionali che daranno nuova linfa al tessuto economico del territorio, contribuendo a vivacizzare il commercio di prossimità ed attrarre nuove opportunità di crescita», il commento del sindaco Mario Conoci che si congratula con i responsabili dei tre Cnn, Al Centro Storico, Fertilia e Sant’Agostino per aver centrato un ottimo risultato nell’ambito del bando regionale di categoria. Settantamila euro per i negozi del quartiere antico, altrettanti per Fertilia e 55 mila euro per il rione di Sant’Agostino.

«Un sostegno concreto nell'organizzazione di eventi di qualità, arredi urbani e manifestazioni che rivitalizzano i quartieri cittadini e contribuiscono a sostenere le numerose attività di prossimità», sottolineano gli assessori alle Attività produttive e Cultura, Giorgia Vaccaro e Alessandro Cocco.

Un lavoro di squadra, portato avanti dai presidenti dei tre Ccn algheresi, Daniela Riu (Centro storico), Anna Sigurani (Fertilia) e Niky Gesu (Sant’Agostino). «La forza di tre Centri commerciali naturali che ben lavorano e collaborano sono alla base degli ottimi risultati odierni», fa notare Daniela Riu, la presidente del Ccn più longevo di Alghero, quello del centro storico

RIPRODUZIONE RISERVATA