“L’ineffabile meraviglioso” di Efisio Niolu alla Mem 

«Non è la geometria a interessarmi, quello che cerco è l’essenza». Efisio Niolu varia le forme, traccia linee e ovali o perfettissime sovrapposizioni senza mai rinunciare al suo particolare (e faticoso) metodo di lavoro. Ossia una tecnica che prevede l’impiego di striscioline di carta da pacco ritagliate, dipinte e poi incollate sui supporti. Nello spazio della Mediateca del Mediterraneo, a Cagliari in via Mameli 164, le opere si allineano in luminoso ordine in una sequenza dal titolo lirico: “L’ineffabile meraviglioso”.

Inaugurata il 25 maggio, la mostra visibile sino al 2 luglio, mette in evidenza il percorso omogeneo di un artista che trova sempre nuovi assetti dentro la griglia di una composizione esatta e molto meditata. Ad attraversare i candidi fogli, può essere una curva che si inspessisce al centro, una gocciolina, una finta scolatura. Oppure, ad aggiungere equilibrio, un margine lasciato libero dai pennelli. Ai rettangoli e ai quadrati vengono accostate sfere, sagome oblunghe, tratti interrotti o trasparenti. Il colore è dato con notevole dinamismo. Sul nero si adagiano il verde, il rosso scuro, il bianco. Asimmetrici con giudizio, i quadri, realizzati tra il 2003 e il 2015, rivelano, anche grazie a un nitido allestimento, un’insita armonia costruita – si legge nella presentazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari – “tra logica, umorismo e ragioni del cuore”.

Algherese classe 1965, Efisio Niolu ha frequentato l’Accademia di Belle Arti di Sassari ed è docente di discipline grafiche al Liceo Artistico di Alghero.Reduce da una doppia personale tenuta con la scultrice Grazia Sini al Parco delle Arti di Molineddu, è atteso per la terza volta a Guadalajara. Dopo essere stato ospitato al Museo Statale de Arte Raùl Anguiano e alla Galeria Javier Arevalo a Zapopan , arriverà alla Casa Museo Lopez Portillo con la sua molto apprezzata “Suite Messicana”. Collages e acrilici, anche oltreoceano, che stabiliscono un rapporto tra la Sardegna e un paese lontano in virtù dal valore di un artista che dice: «La pittura per me è disciplina, è rispetto, è illuminazione».

