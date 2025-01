Linee programmatiche e bilancio 

Presentazione delle linee programmatiche, documento unico di programmazione 2025 2027 e bilancio di previsione. C’è davvero molta carne al fuoco nella prima seduta del Consiglio comunale del 2025 che sicuramente animerà il dibattito tra i gruppi di maggioranza e opposizione. L’assemblea civica è convocata martedì alle 15 e già questo sembra un segno di disponibilità da parte della maggioranza che, evidentemente, ha accolto le richieste della minoranza per spostare le sedute consiliari dalla mattina al pomeriggio. Da evidenziare come la Giunta aveva approvato prima di Natale i due strumenti finanziari e di programmazione che ora arrivano in Aula. I consiglieri saranno chiamati a discutere sui principali obiettivi che caratterizzano gli aspetti finanziari, in particolare quelli legati alle tasse e alle tariffe dei tributi locali (che potrebbero essere confermate o potrebbero subire aumenti). Per il Dup la parte più importante è relativa al programma dei lavori pubblici, in particolare quelli legati all'abbattimento del rischio idraulico. A sei mesi dal voto, il bilancio di previsione rappresenta il primo atto contabile operativo dell'amministrazione Marras. ( s.c. )

