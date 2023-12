Linee internet e telefonica, al via i lavori 

Soltanto nel 2023 ci sono state già una ventina di interruzioni del servizio internet e delle linee telefoniche, mandando su tutte le furie cittadini, commercianti, ma anche responsabili di aziende ed enti pubblici e privati. Ora, dal Comune arrivano però notizie confortanti. «Una parte dei lavori – assicura il vice sindaco Federico Ledda- inizieranno in questi giorni, con tempi di realizzazione brevi e, comunque, entro dicembre. Per una seconda parte la fine dei lavori è prevista a febbraio-marzo 2024».

La procedura

Per arrivare a questi risultati ci sono voluti diversi incontri e sopralluoghi, tenuti con i responsabili di Provincia, Anas e di Sirti oltre ai contatti telefonici con Infratel, gestore del servizio. «La situazione dell'infrastruttura rete-fibra spiega l’assessore ai lavori pubblici Ledda- aveva quattro punti critici. Due lungo la Statale 129 bis Macomer - Bosa e due nella circonvallazione di Sindi: il primo all'altezza del bivio per Pozzomaggiore, dove ci sono stati diversi problemi che, nel tempo, hanno determinato una perdita di efficienza della rete, con notevole perdita di potenza del segnale. Il secondo alla fine del rettilineo che immette alla zona industriale di Suni. Qui il cavidotto è stato tranciato in diversi punti a seguito di lavori eseguiti nel bordo strada, compresi atti vandalici».

L’opera

La Sirti, impresa incaricata degli interventi, essendo numerose e difficilmente individuabili tutte le rotture, è intervenuta posizionando provvisoriamente un cavo esterno e con alcuni giunti, al momento visibili a bordo strada. In questo caso i lavori di scavo e posizionamento sottotraccia e in sicurezza del nuovo cavidotto sono già stati autorizzati, con la fase di avvio del cantiere. «Per quanto riguarda la circonvallazione di Sindia in direzione Bosa – sottolinea Ledda- in seguito ai lavori di rifacimento della sede stradale eseguiti dalla Provincia di Nuoro, circa 3 chilometri e mezzo di cavidotti sono stati rimossi e spostati a bordo strada e, al momento sono a vista. Per la sistemazione e messa in sicurezza di questo cavidotto, Infratel ha già predisposto il progetto e richiesto tutte le autorizzazioni necessarie. Una volta ottenuto il nullaosta dalla Provincia, la Sirti eseguirà i lavori. A seguire lungo la circonvallazione. altri tre chilometri circa di fibra sono in corso di sostituzione, utilizzando il cavidotto esistente che non aveva problemi». In Comune garantiscono di essere in contatto con l'impresa che esegue i lavori. Anche con la collaborazione della Prefettura di Nuoro che supporta il Comune.

