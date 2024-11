Linee chiuse per lavori fino al 31 gennaio 

Lo stop è arrivato, pur con notevole preavviso, domenica: da mezzanotte alle 13 nessun treno in giro in Sardegna per consentire di installare un sistema di sicurezza che misura il distanziamento fra i convogli. Il sistema ha sofferto, malgrado fosse una giornata festiva, ma davanti a un apparato che consente di garantire meglio la sicurezza c’è poco da infastidirsi.

Il fatto è che ci sono tratti in cui i cantieri sono aperti da tempo e questi lavori necessari costringono i passeggeri a scendere e trasferirsi sul pullman sostitutivi fino alla destinazione della tratta ferroviari. Già da un mese e mezzo gli operai sono al lavoro sulla linea che va da Chilivani a Golfo Aranci. Sarà un cantiere assai lungo, considerato che la riapertura è prevista fin da ora solo all’ultimo giorno di gennaio del 2025. A trasportare i passeggeri sono ora gli autobus ed è pure stata modificata la linea, che ora è Cagliari - Oristano - Macomer - Ozieri - Chilivani - Sassari - Porto Torres Marittima.

Alcune settimane fa Reti ferroviarie italiane aveva annunciato l’investimento di 1,3 miliardi di euro per la manutenzione e lo sviluppo della rete di tracciati nell’intero territorio nazionale. Nella circostanza, si era saputo che gli investimenti su quella sarda erano appena per sette milioni, dunque una cifra irrisoria, che aveva fatto insorgere i sindacati isolani.

