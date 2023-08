Linea spettacolare ma solo per 11 chilometri 

Una linea spettacolare, della quale vengono utilizzati solo 11 chilometri, per ora, da Tempio a Luras, con pochissime corse. La Sassari-Tempio-Palau per gli operatori turistici galluresi e dell’Anglona, per i sindaci e per le organizzazioni di categoria è soprattutto una grande opportunità di sviluppo che però è del tutto inespressa. Massicci interventi di manutenzione e riqualificazioni ancora da completare stanno pesantemente condizionando il funzionamento del Trenino Verde in Gallura e Anglona. Sabato scorso una pattuglia di turisti ha viaggiato da Tempio a Luras. Una tratta brevissima, rispetto alla totalità del tracciato che da una parte attraversa la Gallura, dall’altra arriva sino a Sassari toccando alcuni centri dell’Anglona. I turisti più preparati sanno che il viaggio riserva delle sorprese, come la galleria elicoidale di Bortigiadas.

Dice l’assessora comunale al Turismo di Tempio, Elizabeth Vargiu: «Il Trenino Verde è una risposta a quello che ci aspetta se guardiamo alla evoluzione del mercato turistico nazionale e internazionale. Sino a qualche decennio fa sarebbe stato impensabile parlare di un progetto che porta i turisti dal mare alle zone interne, adesso è il mercato che lo chiede. Il Trenino Verde da questo punto di vista è una occasione unica. È necessario però che tutti i centro della linea Sassari Tempio Palau uniscano le forze per lanciare messaggi forti all’Arst». Il segretario territoriale della Cisl Trasporti, Gianluca Langiu, aggiunge: «La linea ha delle risorse straordinarie come la stazione di Tempio, con le opere di Giuseppe Biasi e l’officina storica. Si parla da anni di un intervento di riqualificazione da quasi un milione di euro, speriamo che sia la volta buona».

