Linea piombo, si chiude 

Dopo gli incontri al ministero di qualche settimana fa è stato ribadito che la produzione di zinco e piombo è strategica per l’economia nazionale. Dal 24 marzo, quando si è svolto il vertice nelle sede del ministero per le imprese e del made in Italy sulla vertenza della Portovesme srl è calato il silenzio. La protesta si è affievolità. Sono stati smantellati i presìdi dei lavoratori negli stabilimenti di Portoscuso e San Gavino. Nessuna manifestazione, solo qualche incontro sindacale ma niente mobilitazione. A smuovere le acque ci hanno pensato i sindaci, in particolare i primo cittadino di Portoscuso, Ignazio Atzori, che si era rivolto al Governo e alla Regione.

Una lettera è stata inviata mercoledì, l’altra ieri. La prima annuncia ufficialmente la fermata della fonderia di San Gavino, la seconda lo stop della produzione nelle linea piombo della Portovesme srl. I vertici e gli incontri di Roma nelle scorse settimane a quanto pare sono serviti a poco. La multinazionale svizzera con due comunicazioni inviate a Regione, sindaci di San Gavino e Portoscuso, Arpas e ministero, ribadisce l’intenzione di fermare l’attività.

Portovesme srl

Nella lettera firmata dall’amministratore delegato della Portovesme srl Davide Garofalo c’è una premessa che sintetizza le ragioni della decisione presa «visto il perdurare delle condizioni che hanno determinato il drastico aumento dei costi energetici, a livello internazionale ed europeo, tale da incidere negativamente e direttamente sull’andamento produttivo della Portovesme srl». L’ad ricorda inoltre che «in relazione alle fermate porremo in essere i monitoraggi del Pmc (controllo di emissioni eventualmente inquianti) che risultano applicabili alle sole attività svolte provvedendo ad aggiornare la presente comunicazione in caso di variazioni». Nella lettera, che annuncia la fermata definitività della linea piombo (impianti fermi dal febbraio scorso) si parla anche della «necessità di modificare lo scenario produttivo della società»: poche parole che però spiegano poco sulle intenzioni della Glencore. Una frase che potrebbe essere riferita al progetto della multinazionale sulla produzione di litio nello stabilimento di Portovesme. Ma per il momento resta solo un’ipotesi in uno scenario che lascia presagire stop alla produzione, cassa integrazione e licenziamenti.

Gli scenari

Il sindaco

«Considerata la rigidità della posizioni della Glencore – aveva detto Atzori – che continua a rivendicare costi energetici e procedure autorizzative non applicabili senza violare la specifica normativa italiana ed europea si chiede di valutare concretamente interventi pubblici alternativi, anche tramite il coinvolgimento di Invitalia e Sfirs affinché sia garantita la continuità degli stabilimenti di Portovesme e San Gavino». In uno degli ultimi vertici ministeriali è stato costituito un gruppo di lavoro, che non è mai stato convocato, per cercare di mettere in piedi proposte e ipotesi utili per riavviare la produzione a Portovesme e San Gavino, ma le lettere inviate mercoledì e ieri complicano ulteriormente la situazione.

