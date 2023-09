Linea interrotta, azienda isolata 

Da più di venti giorni senza internet né linea telefonica: Gegi Corongiu, proprietario, insieme ai figli, dell’azienda Sarda Trachiti di Serrenti non sa più cosa fare. «La nostra azienda si trova a circa ottocento metri dal centro abitato e ogni volta che vi sono intemperie riscontriamo problemi di linea – racconta Corongiu –. Siamo isolati ormai da tre settimane, abbiamo fatto più volte le segnalazioni, chiamando al centralino e inviando email. Una quindicina di giorni fa è intervenuto un tecnico e dopo aver visionato la situazione, ha detto che il cavo della linea, lungo circa 800 metri, è da sostituire. Così abbiamo fatto richiesta alla Telecom e ci hanno risposto che avremmo dovuto aspettare che deliberassero e che quindi ci sarebbe voluto del tempo. È impensabile per un’azienda come la nostra, con una ventina di dipendenti, lavorare senza linea. Ci stanno creando danni non indifferenti».

La denuncia

I problemi alla linea per l’azienda del Medio Campidano non sono nuovi, è infatti da anni che i responsabili lamentano la scarsa connessione. «È da trent’anni che abbiamo problemi – continua Corongiu – i tecnici saranno intervenuti centinaia di volte, spesso è capitato che cadessero i pali che sorreggono il cavo e durante quest’ultimo anno è capitato anche che per mesi il cavo restasse buttato a terra. Siamo disperati, un’azienda non può stare senza linea e isolata a causa della burocrazia. Fortunatamente abbiamo un punto vendita a Cagliari che ci aiuta ad arginare la situazione, ma gli ordini ci arrivano qui a Serrenti, dove abbiamo la produzione, e se siamo senza linea come ci raggiungono i clienti? Molti hanno i nostri numeri di cellulare e ci rintracciano così, ma quando si tratta di nuovi clienti e richieste di preventivo è un problema. Immagino che anche per loro sarà oneroso sostenere le spese di queste riparazioni continue, chiediamo che si risolva il problema una volta per tutte con un intervento definitivo». Nel frattempo, la Tim ieri ha annunciato di essere al lavoro per risolvere il problema e che il disservizio. «Tim informa che è in corso l’intervento di sostituzione del cavo e che conta di ripristinare i servizi telefonici entro oggi, martedì 12 settembre». Nel tardo pomeriggio di ieri però il guasto non era stato ancora risolto.