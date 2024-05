Linea internet in tilt, disagi per i cittadini  

Ancora problemi con la linea telefonica nel territorio comunale di Pompu. Da domenica, infatti, nel centro è mancata la copertura telefonica e di conseguenza, nel paese, si è ripetuto per l’ennesima volta il problema che riguarda anche la connessione internet.

Una situazione che va avanti dallo scorso mese di luglio (l’ultimo episodio risale ai giorni immediatamente successivi a Pasqua), con il sindaco Moreno Atzei che continua a chiedere maggiore attenzione. «Una situazione simile – afferma – non è più tollerabile. Circa un anno fa, dopo l’incendio di luglio 2023, si è proceduto alla sistemazione dei cavi in un terreno privato, ma era una soluzione provvisoria. Da quel momento la soluzione provvisoria è diventata definitiva». Questo crea problemi anche al lavoro del Comune. «Se rimane così – prosegue Atzei – non possiamo lavorare in funzione delle scadenze che abbiamo nei prossimi giorni». (g.pa. )

