Linea internet in tilt, disagi negli stabilimenti 

Nei primi esodi stagionali verso il mare gli operatori sono tornati all’antico. Non per volontà loro, ma a causa dell’assenza (cronica) di segnale dati che garantisse le operazioni attraverso il pos e le prenotazioni telematiche. Tutto bloccato, con una scia di disservizi che ha provocato disagi sia ai titolari degli stabilimenti che ai clienti.

«Con la spiaggia affollata è stato impossibile ricevere prenotazioni poiché i gestionali erano in tilt. Sono dovuto ricorrere a carta e penna: in pratica sono tornato indietro di dieci anni», è il commento di Antonio Ladu, titolare dello stabilimento balneare di Foxi Lioni.

Chi nel portafogli custodiva denaro contante ha potuto pagare i servizi offerti dall’attività, mentre i clienti che in quel momento disponevano soltanto di moneta elettronica hanno dovuto fare i salti mortali.

«Qualcuno - prosegue Ladu - è andato a Tortolì per prelevare agli sportelli. In alcuni casi ho dovuto mandare in serata il link di pagamento tramite app bancaria, ma solo quando la spiaggia si è svuotata e la rete si è decongestionata». All’origine dei disagi la mancanza di antenne visto che il traliccio cui si allacciavano le utenze è stato rimosso nelle scorse settimane. Dalla collinetta di Foxi Lioni i tecnici di Inwit, colosso proprietario delle torri, l’hanno smontato in virtù di una lite al Tar con il Comune di Tortolì. Nel 2022 il Suape, a precisa richiesta di installazione della torre, ha risposto picche. Il diniego, originato da ragioni paesaggistiche e ambientali (l’area ricade in zona Sic) ha scaturito l’impugnazione al Tar, dove il contenzioso è ancora pendente. o. se. )

