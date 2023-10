Linea internet a singhiozzo, Infratel: presto la soluzione 

Chiamata in causa per i black out sulla linea telefonica e internet di Bosa e alcuni Comuni della Planargia, la Infratel Italia risponde: «La società è in contatto con le autorità locali per garantire la risoluzione delle criticità -si legge in una nota- Ci siamo adoperati subito per garantire connettività, nella scorsa primavera sono stati commissionati i lavori di rifacimento del pacchetto stradale sulla circonvallazione di Sindia, per porre 4 chilometri di cavo in cunetta e sopperire alla mancanza di infrastrutture e assicurare i servizi. L’11 ottobre una richiesta di sopralluogo con il Comune e la prefettura. La situazione di Bosa é una priorità, accogliamo la richiesta di incontro da parte del sindaco per cercare una soluzione». ( s.c. )

