Linea in tilt per tutta la mattina: l’ufficio postale resta chiuso 

Ieri mattina gli uffici di Poste italiane sono rimasti in panne telematico. Per l'utenza è stato impossibile eseguire le routinarie operazioni allo sportello: il problema come sempre è dovuto all'instabilità della connessione internet che nell'era digitale, da queste parti manda regolarmente in blocco banca, Poste, Municipio, persino l'ambulatorio, mentre nelle giornate più nere le difficoltà sono diffuse. Ieri tra gli utenti più o meno contrariati ma comunque rassegnati che si sono avvicendati alle Poste c'erano naturalmente anche quei pensionati che si erano preparati a ritirare, con calma dopo le feste, la pensione hanno dunque scoperto di dover pazientare ancora un giorno, salvo imprevisti. Mentre gli utenti che proprio non potevano aspettare hanno scelto di raggiungere Sadali.

Il blackout telematico è stato risolto soltanto dopo le 12. Poste Italiane, attraverso una nota stampa, puntualizza che che la connessione si sarebbe interrotta già dalla tarda mattinata di martedì, disservizio che avrebbe impedito la chiusura contabile della filiale. Ieri dato il perdurare dell’assenza di rete, l'azienda ha provveduto in proprio al ripristino dell’attività attraverso l’installazione di un kit di connessione alternativo.

Poste precisa inoltre che, nella prima ore della giornata gli accessi agli uffici sono stati interdetti al pubblico solo per consentire ai tecnici di svolgere le operazioni di ripristino della connessione e al personale di effettuare la chiusura contabile, attività non eseguibile in presenza del pubblico.

RIPRODUZIONE RISERVATA