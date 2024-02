Linea dura sui veicoli abbandonati 

Dopo l’allarme rifiuti nella zona industriale di Pratosardo tra carcasse di auto, plastica, contenitori di latta, oggetti di vario tipo dai più piccoli ai più ingombranti, altamente inquinanti e non, arrivano gli interventi. Ultimo quello di ieri con la rimozione dei rifiuti lasciati per una notte dopo aver svuotato un furgone arrugginito che andava portato via dal carro attrezzi.

Il problema

La polizia locale si è impegnata negli anni per risolvere il problema. «Degli 83 veicoli (censiti) abbandonati nella zona industriale, ne sono stati rimossi 57», afferma il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru. Talvolta tali mezzi si presentano colmi di immondizia al loro interno e al momento del ritiro i rifiuti devono essere necessariamente scaricati. Giovedì i vigili urbani si sono presentati nella zona industriale per far rimuovere alcuni veicoli. Uno di questi, un furgone abbandonato, conteneva al suo interno spazzatura di ogni genere. Sul carro attrezzi, può essere caricato solo il camioncino; la spazzatura è stata quindi scaricata e lasciata nel luogo tutta la notte. Alcuni commercianti si sono allarmati per la pericolosità dei rifiuti, sperando in un intervento di rimozione in giornata, ma così non è stato. Ieri mattina lo smaltimento è avvenuto, come dichiara il comandante Zurru.

L’intervento

«Il sito di Pratosardo è stato bonificato ieri mattina dai rifiuti pericolosi e non. Il responsabile dell’abbandono del furgone è stato identificato, gli verrà comminata la sanzione amministrativa da mille a cinquemila euro per l’abbandono del veicolo fuori uso costituente rifiuto speciale e segnalato all’autorità giudiziaria per i rifiuti indifferenziati e pericolosi accertati all’interno, oltre alla rivalsa per le spese sostenute dall’amministrazione per la bonifica».

Le violazioni

Zurru aggiunge: «L’azione e il monitoraggio del territorio da parte della polizia locale è costante e teso a garantire il decoro, a prevenire l’abbandono dei rifiuti. Negli ultimi nove mesi, grazie all’azione congiunta di polizia locale, Servizio ambiente, ÈComune sono state accertate 227 violazioni al regolamento di igiene urbana, censiti e rimossi 111 veicoli costituenti rifiuto speciale». Dati che fanno riflettere su quanto ci sia ancora tanto lavoro di sensibilizzazione da fare, nonostante il titolo di città riciclona.

Per questo sono varie le iniziative sul tema da parte dell’amministrazione comunale, di associazioni e organizzazioni. Un esempio sono i volontari di Plastic Free che domani si impegneranno a ripulire proprio la zona industriale. Durante un sopralluogo hanno trovato plastica, carta, vetro, lattine, gomme di auto, radio, materassi, frigoriferi. Vista la situazione i volontari hanno programmato più appuntamenti per ripulire l’area periferica, mentre in città sono attivi con le scuole. Oggi la pulizia è prevista nel parco di Tanca Manna con gli studenti del liceo Fermi.

