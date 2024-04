Linea dura sui ruderi insicuri 

Massima allerta in provincia sui caseggiati fatiscenti e abbandonati. Dopo la morte dei due ragazzi nuoresi, Patrik Zola e Yhtan Romano, schiacciati il giorno di Pasquetta dal crollo di un solaio di una casa fatiscente, e con la task force avviata dal Prefetto per monitorare le situazioni di pericolo, arrivano le prime condanne. Ieri il giudice di Nuoro, Giuseppe Carta, ha inflitto una ammenda di mille euro un cittadino di Orotelli, Luciano Bosu, che nel 2018 non ottemperò all’ordinanza del sindaco Nannino Marteddu di messa in sicurezza dello stabile nella via principale del paese.

La vicenda

Una vicenda simbolo che, con l’allerta e la massima attenzione sul fenomeno che interessa i paesi del centro Sardegna dove la popolazione invecchia, come pure i fabbricati, presto potrebbe toccare a molti proprietari dover far fonte a ordinanze di messa in sicurezza. Nel 2018, in corso Vittorio a Orotelli c’era stato il parziale crollo di un vecchio caseggiato. L’ordinanza del sindaco «contingibile e urgente per la messa in sicurezza di fabbricato fatiscente e pericolante» del 9 maggio non era stata eseguita. Tanto che «il 3 luglio del 2018 - ha detto l’ufficiale del Comune - feci un accertamento e non era ancora stato eseguito l’intervento di messa in sicurezza. Risalimmo alla proprietà attraverso l’ufficio tecnico».

La condanna

Per il pm «si era creato un pericolo per le persone, tanto che la strada era stata interdetta. Un reato permanente». Da qui la richiesta di condanna. La difesa, rappresentata da Alessandro Tuvoni, ha sollecitato l’assoluzione: «Non è emersa la proprietà in capo a Bosu, non sono stati acquisiti documenti comprovanti la proprietà». Per il giudice quella casa sul corso di Orotelli andava immediatamente messa in sicurezza. Da qui la condanna.

RIPRODUZIONE RISERVATA