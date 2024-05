«Linea dura per i rifiuti abbandonati» 

Pugno duro dell’amministrazione comunale di Assemini contro l’abbandono dei rifiuti. Si fa sentire sui social il sindaco Mario Puddu dopo il gesto di inciviltà compiuto da alcuni che hanno depositato rifiuti di varie tipologie nelle campagne asseminesi: «Gli autori dell'ennesimo scempio hanno le ore contate, con annessa denuncia penale in arrivo, visto che il comando della Polizia locale e della Compagnia barracellare sono sulle loro tracce». Chi di competenza sta infatti lavorando per informare la competente Autorità giudiziaria.

L’illecito da novembre è divenuto di natura penale e la pena è stata inasprita a seguito di una modifica del Testo unico ambientale. Ciò significa che chi deposita in maniera incontrollata rifiuti nel suolo oppure li immette in acque superficiali o sotterranee è soggetto a una denuncia penale con un’ammenda dai mille a 10mila euro, che può arrivare fino a 20mila nel caso di rifiuti pericolosi. A questo si aggiunge la confisca del veicolo adoperato per commettere l’illecito.

E ad Assemini è proprio il sindaco ad annunciare l’avvio della linea dura, grazie all’impiego di telecamere per la videosorveglianza del territorio e al dispiegamento dei vigili urbani e dei bararcelli impegnati nel controllo delle campagne. Attraverso il controllo dei rifiuti spesso si è in grado di risalire al responsabile del grave atto contro l’ambiente. E da oggi il Comune è pronto a usare le maniere forti dal punto di vista amministrativo e legale. (sa. sa.)

