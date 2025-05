Linea dura in spiaggia:vietate le sigarette, obbligo di pulire i piedi 

Stessa spiaggia, stesso mare, nuove regole: a Villasimius quest’estate sarà vietato fumare sul litorale se non nelle aree riservate, e prima di andarsene bisognerà spazzolarsi (o spennellarsi) i piedi. Un doppio giro di vite necessario, spiega il sindaco Gianluca Dessì: «Ogni anno, a fine stagione, ci ritroviamo a raccogliere milioni di mozziconi dalla sabbia delle nostre spiagge, e siamo anche preoccupati di preservare gli arenili. La sabbia che resta attaccata ai piedi può sembrare poca cosa, ma in questo modo si calcola che ogni bagnante, dopo una giornata al mare, ne porti via inavvertitamente 10 grammi: considerato che l’anno scorso abbiamo avuto 824 mila presenze, sono numeri che fanno impressione».

In ambito turistico, per “presenze” si intende il numero totale di notti trascorse dagli ospiti in una struttura ricettiva (albergo, hotel, appartamento): significa che, l’estate scorsa, 824mila paia di piedi hanno lasciato le spiagge di Villasimius. Portandosi via, in totale, oltre otto tonnellate di granelli di sabbia candida.

Piedi puliti

L’esempio viene da Stintino, il Comune costiero sardo che per primo ha sperimentato soluzioni per limitare i danni da sovraffollamento alla sua spiaggia più delicata e famosa, La Pelosa: da qualche anno per i bagnanti è obbligatorio, prima di lasciare l’arenile, risciacquare i piedi in docce o fontanelle dedicate.

Il Comune di Villasimius, che amministra 23 spiagge estese per circa 35 chilometri di sabbia bianca e tutelate (da ormai 27 anni) dall’Area marina protetta di Capo Carbonara, ha preso nota e cercato di migliorare.

L’idea iniziale era avveniristica e ambiziosa: usare, anziché l’acqua, l’aria. «Il problema delle fontanelle è che si rischia di far finire la sabbia recuperata nello scarico», ragiona il sindaco Dessì: «Per questo abbiamo pensato di installare, all’inizio delle passerelle di accesso e uscita dai litorali, dei soffiatori ad aria del tipo di cui sono dotati diversi alberghi in diverse località balneari fuori dall’Italia. Non abbiamo abbandonato il progetto ma i tempi di realizzazione saranno lunghi perché occorrerà portare la corrente elettrica in ogni spiaggia». Non uno schiocco di dita.

Così, da quest’estate, via alla soluzione a elettricità zero: «All’estremità di ogni passerella i bagnanti troveranno a loro disposizione dei pennelli con cui eliminare dai piedi i granelli di sabbia, che in questo modo resteranno dove devono stare: in spiaggia».

Basta cicche

L’altro obiettivo è non farci finire i mozziconi, nella sabbia. «Negli anni – sospira Dessì, fumatore lui stesso – le abbiamo provate tutte: le raccomandazioni di portarsi dietro dei posacenere non sono servite, né è andata meglio quando ai bagnanti i posacenere da spiaggia li regalò l’Area marina protetta. I mozziconi non sono mai diminuiti. Per ogni stagione balneare, ne raccogliamo milioni». Ora si cambia: allineandosi ad altri Comuni sardi (fra cui Cagliari, Porto Torres, Oristano, Alghero, Arzachena, Stintino, Olbia) in ciascuna spiaggia di Villasimius verrà recintata un’area, dotata di panca e ombrellone, dove chi vorrà fumare potrà farlo senza disturbare, mentre sarà vietato farlo al di fuori delle aree delimitate.

La decisione, dopo varie discussioni in Consiglio, è presa: gli uffici di piazza Gramsci stanno scrivendo un progetto da sottoporre al Demanio per ottenere il via libera alla realizzazione delle aree fumatori, dopodiché sarà emessa l’ordinanza. Dove saranno previste anche le sanzioni per i trasgressori: «Al momento – conclude Dessì – non le abbiamo ancora quantificate».

