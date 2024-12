Linea dura contro le discariche 

Le campagne intorno alla periferia di Iglesias si stanno trasformando in un cimitero di vecchi materassi, ma non solo. È sufficiente fare una passeggiata poco oltre la fine del centro abitato per imbattersi in mini discariche di rifiuti di ogni tipo, tra i quali elettrodomestici, mobilia varia e, più in generale, tutto ciò che richiede uno specifico smaltimento che non può essere associato ai comuni rifiuti domestici.

I disagi

Il mancato conferimento in discarica dei cosiddetti ingombranti è ormai un problema. «Lo smaltimento di questi rifiuti – spiega l’assessore Francesco Melis – deve seguire un iter ben preciso davanti al quale molto spesso le amministrazioni comunali si trovano con le mani legate». Capita infatti che quando i centri di conferimento e smaltimento regionali sono saturi, gli ecocentri comunali siano costretti a sospenderne o a ridurne drasticamente il ritiro. «Si tratta sempre e solo - continua Melis - di una questione di civiltà. L’amministrazione, anche nei momenti più critici, ha sempre cercato di garantire il servizio anche se, per motivi che non dipendevano dalla nostra volontà, siamo stati costretti a volte ad allungare i tempi di attesa per i ritiri». Nella speranza che il senso di civiltà prevalga sulla maleducazione, il Comune deve comunque intervenire per risanare e bonificare le aree utilizzate come discariche. Questo ovviamente comporta uno spreco di tempo, fatica e denaro pubblico. Per questo l’amministrazione ha intensificato i controlli (anche con l’utilizzo di foto trappole) e inasprito le sanzioni contro chi deturpa l’ambiente abbandonando indiscriminatamente i rifiuti.

Giro di vite

Le nuove disposizioni in materia, oltre a multe salate e denunce, prevedono il sequestro amministrativo del mezzo utilizzato per lo scarico abusivo del materiale. «Il compito degli amministratori – prosegue Melis – non è certo quello di fare gli sceriffi. Negli ultimi anni abbiamo cercato di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta differenziata e sul rispetto e tutela dell’ambiente. Purtroppo una esigua minoranza di cittadini si ostina a trasgredire le leggi, l’ordinamento comunale, il buon senso e l’educazione. Non ci è rimasta altra strada che quella della severità».

RIPRODUZIONE RISERVATA