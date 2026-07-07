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Selargius.
08 luglio 2026 alle 01:40

Linea dura contro le buche 

Via al ripristino dell’asfalto divelto dal rinnovo delle reti elettriche 

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Si parte con le prime undici strade, ma l’elenco di interventi in arretrato da recuperare è lungo. Dopo solleciti, e sanzioni, l’Enel corre ai ripari con i ripristini delle strade trasformate in trincee dopo tagli e scavi per migliorare la rete elettrica in città. «D’ora in poi pretendiamo rispetto e ripristini immediati appena completati i cantieri», il commento del sindaco Gigi Concu.

Si parte

La settimana scorsa i primi interventi tappa-buche nel quartiere di Su Planu. Un piccolo tratto in via Peretti, poi l’impresa incaricata dall’azienda per l’energia elettrica ha proseguito con la colata d’asfalto in via Montanaru, in via Simon Mossa, in via Metastasio e via Quasimodo. Strade inserite anche in un’ordinanza stilata dalla Polizia locale, dove si dispone il divieto di sosta con rimozione forzata e lo stop alla circolazione durante i lavori. «Interventi necessari per mettere in sicurezza le nostre strade, entro settembre i ripristini dovranno essere completati e collaudati», sottolinea il sindaco.

In questi giorni mezzi e operai stanno sistemando una serie di altre strade del centro urbano da tempo in condizioni pietose, compresi tratti di piste ciclabili. Da via Gallus a via Vittorio Veneto, da via della Libertà a via IV Novembre, sino a via XXV Aprile e via Leonardo Da Vinci.

Il report

Le criticità sono state messe nero su bianco dalla Polizia locale guidata dal comandante Marco Cantori pochi mesi fa, che attestavano «situazioni di rischio lungo la viabilità comunale. Eventuali danni a persone o cose derivanti dallo stato di dissesto delle sedi stradali saranno imputabili ai soggetti inadempienti», veniva sottolineato nella disposizione del sindaco. E ancora: «le reiterate inadempienze nei ripristini stradali determinano un deterioramento delle infrastrutture comunali e un aggravio dei costi di manutenzione».

Sopralluoghi seguiti dalle sanzioni a carico di Enel, per 65mila euro in tutto, e infine il tavolo dove si è deciso un piano di interventi per step. «Negli ultimi anni», ricorda Concu, «abbiamo assistito a lavori di ogni genere da parte di altri enti. Ben vengano visto che - come in questo caso - vanno a migliorare la rete elettrica per i cittadini, ma non è più tollerabile che le nostre strade vengano distrutte dopo aver investito risorse importanti per averle in ordine e sicure. Questo», precisa il sindaco, «è un discorso che vale per tutti, non solo per Enel».

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