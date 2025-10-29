VaiOnline
Sinnai.
30 ottobre 2025 alle 00:16

«Linea dell’Arst da potenziare per gli studenti pendolari» 

A volte è difficile, anzi anche impossibile arrivare a scuola prima dell’inizio delle lezioni. Spesso i ragazzi deve chiedere anche l’autorizzazione a uscire dalla classe un quarto d’ora prima della campanella finale. Soltanto uscendo di casa alle sei del mattino possono avere la certezza di arrivare a scuola in orario. Un problema serio all’origine di pesanti disagi per i ragazzi che viaggiano da Sinnai alla linea Arst 107 per raggiungere gli Istituti scolastici superiori dell’hinterland e di Cagliari. A soffrire sono in particolare gli studenti del Meucci, del Convitto, del Pertini, del Pitagora e di via Vesalio di Casgliari, Quartu e Monserrato.

Il consigliere comunale di Sinnai Walter Zucca (Forza Italia) ne ha parlato durante l’ultima seduta dell’assemblea comunale di Sinnai, sollecitando soluzioni ad un problema che complica la vita e l’attività scolastica dei ragazzi. «Qualcosa è stata fatta – ha detto Zucca. Ma non basta».

Ha risposto l’assessore alla viabilità Cristiano Spina che ha raccolto l’appello del consigliere Zucca che poi è lo stesso degli studenti pendolari. «Siamo intervenuti su Arst e scuole. Il problema vero è il traffico insostenibile sulle strade che portano ai vari istituti scolastici. Io ho una proposta: sistemare e asfaltare una strada, già esistente che dal curvone prima della pineta di Sinnai, si sviluppa nelle campagne di Settimo, sino alla Statale 387, evitando tutti i semafori sulla 554 e il traffico all’altezza della zona industriale di Settimo». (r. s.)

