L’indimenticabile vittoria in Coppa Uefa 

Col pubblico allo stadio il Cagliari non batte la Juventus dal 29 novembre 2009: 2-0, eurogol di Nené all'incrocio e contropiede finalizzato dal futuro bianconero Matri. Sulla panchina rossoblù c'era chi oggi è in quella avversaria: Massimiliano Allegri. La sola successiva vittoria, sempre in casa e 2-0 il 29 luglio 2020 con reti di Gagliano (unica in A) e Simeone, era a porte chiuse per la pandemia.

Trionfo europeo

Martedì 1 marzo 1994 è una data che i tifosi del Cagliari non dimenticheranno: la vittoria per 1-0 nell'andata dei quarti di Coppa Uefa proprio contro la Juventus. In un Sant'Elia gremito buon primo tempo dei rossoblù di Giorgi, poi a inizio ripresa Matteoli salva sulla linea su deviazione di Porrini. Ma al 60' inserimento in area di Herrera, palla che diventa buona per Dely Valdes e destro che non lascia scampo a Peruzzi. Quindi Matteoli fa un altro salvataggio, stavolta su Conte, per tenere il vantaggio e bissarlo due settimane dopo 1-2 a Torino per andare in semifinale.

Appena 12 vittorie in casa del Cagliari, contro le 21 della Juventus (10 delle ultime 11 sfide) e 13 pareggi (l'ultimo 1-1 il 15 aprile 2006, contestatissimo). Con Ranieri allenatore rossoblù in A finì 0-0 quasi 33 anni fa: il 20 aprile 1991.

