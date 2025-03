L’indagine sullo stress approda in Europa 

“Breaking news” (Ultime notizie), l’indagine promossa dall’Osservatorio salute e sicurezza sul lavoro di Casagit Salute, con il coordinamento di Andrea Artizzu, Giorgio Pacifici e Tiziana Sapienza, sarà discussa durante i lavori del ventiduesimo Congresso europeo di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni in programma dal 21 al 24 maggio 2025 a Praga, nella Repubblica Ceca. Questo studio, sviluppato in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (Cnop) e i ricercatori dell’Università di Bologna, indaga i rischi psicosociali e i cambiamenti organizzativi che influenzano i giornalisti in Italia.

