L’indagine del vigile per riportare a casa il cucciolo smarrito 

A quel punto, normalmente la procedura è una sola: «Di solito in modo molto freddo si chiama il canile, e il cane viene portato via, poi scattano alcuni verbali, e il pagamento della retta a carico dei proprietari, se si trovano; ma quando l’ho tenuto tra le braccia, ho deciso che non sarebbe andata così, e me lo sono portato a casa».

Lo sguardo di cui parla era quello di un cucciolo, un incrocio di chihuahua e pincher, di nome Pimpy, che Marco ha raccolto nei pressi di via Gorizia, dove vagava smarrito e spaventato. Era chiaro che si fosse perso e così lui ha deciso di portarlo a casa, per rintracciare i padroni. Un gesto importante, e che ha richiesto un’indagine degna di un giallo. «Mi hanno chiamato per un intervento. C’era un cagnolino smarrito. La prima cosa che ho fatto è stata controllare il microchip». E qui la prima sorpresa: «Risultava di Torino, sembrava impossibile risalire ai proprietari con l’anagrafe canina».

«Lo sguardo, gli occhi… qualcosa di indefinibile che fa scattare una molla dentro». Esita, cerca le parole, Marco Agostino Onnis, da molti anni agente della polizia locale a Sestu, dove svolge il ruolo di assistente capo.

Il cucciolo smarrito

Niente canile

Marco non è nuovo a queste cose: «Una volta ho salvato un cane che lavorava per il gregge di un pastore, gli ho trovato una nuova casa. E anche io ho due cani; naturalmente quando ho portato Pimpy a casa ho avuto cura di tenerlo separato da loro, non erano contenti di vedere un estraneo».

La mini indagine

Poi sono partite le indagini, durate giorni e rigorosamente fuori dall’orario di servizio, utilizzando ovviamente anche Facebook: «Così ho trovato la prima proprietaria, una ragazza monserratina. Ma era solo l’inizio. Mi ha raccontato che aveva regalato il cane a una signora di Sestu; poi ho scoperto che lei se n’era un po’ disinteressata, e lo aveva regalato a una giovane coppia». Intanto Marco fa anche da intermediario per risolvere la situazione: «Dopo il ritrovamento la ragazza non si fidava troppo dei nuovi proprietari. Poi li ho fatti incontrare, e tutto si è risolto». Una confusione causata anche dal mancato passaggio di proprietà: «Bisogna sempre segnalare quando un cane ha un nuovo padrone». E può essere fatto da qualsiasi veterinario.

Il lieto fine

L’incontro tra Pimpy e la sua famiglia è stato una festa: «Non so quasi descrivere la loro felicità, e lui ha festeggiato il compleanno in famiglia», racconta Marco. «Io amo essere in armonia con tutto l'ambiente che mi circonda e rispettarlo. Tra cui i nostri amici pelosi, che vivono per noi», continua di getto.

Quello dei cani o gatti smarriti è un problema frequente: non è raro girando per le strade incrociare un quattrozampe che gironzola da solo, rischiando anche di essere investito da un’auto. E Marco Onnis lo sa bene.

«Facciamo davvero tantissimi interventi, a decine. E con i gatti è anche peggio perché spesso non hanno microchip. Meno male che le colonie feline a Sestu sono seguite da persone amorevoli». Tra queste, la colonia di san Gemiliano, e il rifugio Amico Mio, gestiti da volontarie e che contano sull’aiuto di donazioni per andare avanti. Intanto, questa volta, come in altri casi, tantissimi cittadini si sono dati da fare col passaparola per riportate Pimpy dalla sua famiglia.

