L’indagato per il ferimento non parla davanti ai magistrati 

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Giampaolo Migali, il 27enne di Girasole indagato per il ferimento di Andrea Contu (26 anni), operaio di Ilbono, avvenuto a Bari Sardo la sera dell’omicidio di Marco Mameli (22), anche lui di Ilbono. L’unico per ora sotto accusa per i fatti di sangue di quella tragica festa di Carnevale, assistito dall’avvocato Marcello Caddori, si è presentato alle 16 di ieri in Procura a Lanusei per l’interrogatorio con la procuratrice capo, Paola Dal Monte, e la sostituta, Giovanna Morra, titolare sia dell’inchiesta in cui il ragazzo è indagato per lesioni e porto abusivo d’arma, sia di quella aperta per l’omicidio di Mameli dove gli inquirenti, per ora, procedono contro ignoti. L’incontro è durato appena cinque minuti. Migali è rimasto in silenzio in attesa di conoscere gli atti d’indagine, ma si è offerto disponibile a rilasciare dichiarazioni spontanee. Che sarebbero le stesse messe a verbale dalla polizia di Tortolì. Davanti agli agenti diretti dal vicequestore Fabrizio Figliola, nella notte tra il 2 e il 3 marzo, si è assunto la responsabilità del ferimento di Contu ma si è detto estraneo all’omicidio. Avendole già acquisite, gli inquirenti hanno deciso di soprassedere. Intanto la salma di Mameli è ancora sotto sequestro all’ospedale di Lanusei.

