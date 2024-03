«L’incubo? Lasciare i miei bimbi» 

INVIATO

Elmas. «Tutti siamo nati per fare qualcosa, io credo di essere nato per fare il pediatra». E, dopo le insistenze e le testimonianze dei genitori dei suoi pazienti, Giuseppe Colleo, 32 anni di professione sulle spalle, potrà farlo per altri due anni: a febbraio 2023, il governo ha stabilito che i medici potessero avere una deroga per andare in pensione a 72 anni e non a 70. Una splendida notizia per lui che così ha potuto rimandare la quiescenza. Strano in un periodo nel quale la pensione viene vista come un eden da tanti lavoratori. «A me», spiega, «questo lavoro è sempre piaciuto, sono affezionato alla professione. Ho la sensazione che lasciarla sarebbe per me un trauma».

Il riposo

Ma c’è anche un altra ragione per la quale Colleo non ha proprio voglia di chiudere quell’ambulatorio di via Pintus. «Quando, nel 2023, ho cominciato ad annunciare il fatto che sarei dovuto andare in pensione, ho ricevuto tante, tantissime manifestazioni d’affetto e di fiducia dai genitori dei miei piccoli pazienti. Non potevo lasciarli così». Sposato, padre di tre figli («Due maschi di 35 e 31 anni e una femmina di 29»), originario di Paulilatino, Colleo ha iniziato la carriera a Samassi prima di spostarsi a Elmas, per essere più vicino a Cagliari, la città in cui vive. Paura di finirla a guardare cantieri come capita a qualche pensionato? «Mi piace viaggiare, leggere, frequento regolarmente la palestra. Ma il lavoro mi riempie la vita: tra le telefonate, i messaggi che ricevo la mattina e l’ambulatorio di sera, sono impegnato per otto ore al giorno. Ma questo mi fa sentire utile».

I genitori e i figli

In 32 anni, si sono succedute le generazioni, i genitori sono cambiati. «Forse, dal momento che si tende a fare solo un figlio, sono diventati più ansiosi, più preoccupati. Ma, grazie ai progressi tecnologici, sono anche più preparati». E i bambini? «Se non fosse che, rispetto al passato, hanno accesso ai gadget elettronici, non sono cambiati». Sono sempre dolcissimi, dice Colleo quasi commosso. «Ho ricevuto tante testimonianze d’affetto: una bambina, per esempio, mi portava sempre un mazzetto di fiori. Altri piccoli pazienti, invece, ogni volta che passano davanti all’ambulatorio piangono perché vogliono entrare a salutarmi».

Gli interventi

Ma forse l’episodio più bello da raccontare è quello di qualche anno fa. «Ricevo la telefonata di una mamma: mio figlio , mi dice, ha un po’ di raffreddore e qualche lineetta di febbre. Lo porto? Arrivata in ambulatorio, lo stende sul lettino: il bambino è inerte, ha il colore di un cadavere. Capisco immediatamente che si tratta di una bronchiolite e le dico di portarlo subito in ospedale. Un’ora di ritardo e quel bambino sarebbe morto. Invece, ora è un ragazzo di 20, 25 anni». Un spavento che lascia il segno. «Qualche anno dopo, la stessa donna si ripresenta con l’altro figlio: è terrorizzata perché il bambino ho toccato varechina. Una cosa che mi ha fatto sorridere».

Il salvataggio

Nonostante l’età, Colleo ha un ottimo rapporto con la tecnologia. «Cinque anni fa, una mia paziente di tre anni era con i genitori in vacanza in Alto Adige: facendo una passeggiata, la piccola ha inciampato e il padre, per evitare di farla cadere in terra, le ha dato uno strattone, provocandole una sublussazione del capitello radiale». I genitori non sapevano che cosa fare. «Così mi hanno chiamato mentre ero in ambulatorio: ho chiesto loro di inviarmi un video e sono stato in grado di fare la diagnosi. Allora, a mia volta, ho preparato un altro video nel quale mostravo la manovra che avrebbero dovuto eseguire. Dopo dieci minuti, mi hanno chiamato per ringraziarmi».

Le generazioni

In 32 anni alcuni pazienti sono diventati, a loro volta, genitori. «Sono stati tanti, tantissimi. E ogni volta mi commuovo». Nonostante la pensione si avvicini, Colleo continua a prendere altri bimbi. «Perché prima tra Elmas, Decimomannu e Assemini, eravamo in sei, ora siamo due. Quindi, sto curando i bimbi del pediatra di Assemini che è andato in pensione». Tra questi proprio il figlio di un ex paziente. « Si ricorda di me? , mi ha chiesto. Certo, mi ricordo di tutti i miei bambini. È bellissimo essere riconosciuti dopo tanti anni. Ma c’è anche un velo di tristezza perché è il segno del tempo che passa».

