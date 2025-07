L’incubo incendi non è finito 

Ancora fuoco, ieri pomeriggio, nell’isola di San Pietro e a San Giovanni Suergiu.

A Carloforte le fiamme sono ripartite nella località Nassetta intorno alle 13, nella zona già interessata dall’incendio giovedì, ma questa volta alimentate dalle raffiche di scirocco dalla parte opposta. Sul posto hanno operato a terra le squadre dei volontari della Lavoc, i vigili del fuoco e gli uomini del Corpo forestale, mentre dal cielo l’elicottero ha dato il contributo decisivo allo spegnimento dell’incendio. Per precauzione è stata fatta evacuare un’abitazione che si trovava pericolosamente vicina al fronte del fuoco. Per qualche ora le fiamme hanno tenuto con il fiato sospeso l’isola, i suoi abitanti e i tanti turisti che la frequentano in questo periodo. Dopo qualche ora di lavoro a terra e con l’intervento fondamentale dell’elicottero, la situazione si può dire sotto controllo», dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi, presente sul luogo dell’incendio. L’elicottero più tardi è dovuto tornare per spegnere le fiamme che avvolgevano alcuni alberi di un canalone, difficile da raggiungere via terra.

A San Giovanni Suergiu , ieri, le fiamme hanno interessato una vasta zona dopo essere partite a ridosso della strada provinciale 77 che dal ponte per Tratalias collega per la Statatle 126. Hanno percorso le campagne in località Is Pabis, devastando alcuni terreni coltivati e minacciando alcune abitazioni presenti, come quelle situate sulla stradina interna che conduce alla colonia Munai: qui le fiamme hanno lambito il perimetro di una casa e danneggiato la Volkwagen Tiguan che un residente aveva parcheggiato vicino a casa. Minacciato anche il b&b S'Arenatzu: «Fortunatamente le fiamme hanno lambito solo il perimetro del nostro terreno - racconta Ugo Bianchi – appena ci siamo accorti del fuoco, che in pochi minuti ha raggiunto la nostra zona, abbiamo bagnato tutto il perimetro, ho avvisato subito un vicino e fatto in modo di far allontanare i bambini da casa in via precauzionale». Le fiamme hanno proseguito verso la località Nicola Garau ma grazie al prezioso intervento delle squadre a terra di Protezione civile, vigili del fuoco, Forestale e Forestas e dell'elicottero della flotta reginale della base di Villasalto, dirottato da Carloforte a San Giovanni Suergiu «non è stata raggiunta nessuna abitazione», come fa sapere la sindaca Elvira Usai arrivata sul posto per accertarsi della situazione. (a. pa.- f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA