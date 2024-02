L’incubo è finito, i due ragazzi sono sani e salvi 

Sani e salvi. Sono le uniche due parole che oggi hanno un senso dopo un incubo durato dieci giorni. I due ragazzi di 17 e 15 anni, usciti da casa nella serata del 25 gennaio e svaniti nel nulla, sono tornati. Li hanno trovati gli agenti della polizia nella chiesetta di Santa Lucia, in quella campagna che però è a due passi dalla città e dai due poli commerciali a nord di Olbia. Stanchi e provati ma in condizioni tutto sommato buone. Le famiglie hanno potuto riabbracciarli nella tarda serata di ieri nel commissariato di Olbia dove si sono precipitate, insieme a tanti amici, appena è arrivata la buona novella che si è subito diffusa in una città stretta nell’angoscia. Le prime a poterli vedere e stringerli in un abbraccio sognato da dieci giorni sono state le mamme, ognuna col suo modo di vivere uno dei peggiori incubi di un genitore.

Ma i due ragazzi non torneranno, per ora, a casa. Sono ospitati per ora in un centro di prima accoglienza in attesa di chiarire tutti gli aspetti di una vicenda oggetto di indagine.

Il ritrovamento

La giornata non era iniziata bene. In mattinata il padre del più giovane aveva fatto un appello e comunicato un’angosciosa certezza: «Qualche adulto è coinvolto, o li aiuta o li trattiene contro la loro volontà». Le indagini e le ricerche di polizia e carabinieri nel frattempo andavano avanti a ritmo serrato, raccogliendo informazioni e tracciando telefoni. Nel pomeriggio la svolta. «Dalle prime informazioni che abbiamo raccolto e da come sono stati trovati si conferma un allontanamento volontario che era quello ipotizzato dall’inizio», spiega in serata il colonnello Michele Monti, comandante del Reparto territoriale dei carabinieri di Olbia: «Sono stati trovati nella chiesa di Santa Lucia da una pattuglia della polizia che stava controllando quella zona, ci siamo divisi il territorio. È stata molto importante la sinergia da parte di tutte le forze di polizia che ci ha consentito di ritrovare i due minori». Non è detto però che i ragazzi abbiano trascorso a Santa Lucia tutto il periodo, gli inquirenti hanno come unica certezza quella degli ultimi giorni.

I luoghi

Le ricerche si sono mosse su due direttrici diverse. Da una parte la zona nord, quella di Cabu Abbas e di Santa Lucia, zone frequentate da molti ragazzi (e famiglie) anche per scampagnate ed escursioni in bicicletta e raggiungibili, senza troppe difficoltà, anche a piedi. Dall'altra però c'era l’ultimo contatto di uno dei telefoni, alle 22.30, nella zona – opposta – dell’istituto agrario che ha portato a concentrarsi sull'area del castello di Pedres, sulla frazione di Berchiddeddu e la zona di Padru. Gli inquirenti stanno verificando se ci sono stati più spostamenti e se i ragazzi abbiano avuto qualche sostegno nella loro fuga. Cibo, acqua e coperte, per esempio, uno dei due al momento della scomparsa non indossava nemmeno il giubbotto.

L’inchiesta

Il motivo della precipitosa fuga era da subito al centro delle inchieste della Procura della Repubblica di Tempio e della Procura dei minori di Sassari. «Ci sono fatti in fase di accertamento», spiegava nel pomeriggio il comandante dei carabinieri: «Quello che è importante ora è che due ragazzi che si nascondevano per motivi che – prima o poi saranno noti – sono stati trovati in buona salute». Nella tarda serata una nota della Questura fa riferimento a «una pressante attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura per i minori di Sassari e in particolare dalla dottoressa Laura Andrea Bassani» che ha portato a un provvedimento legato a una vicenda da chiarire. Ma questo, in un sabato sera che diventa più leggero, diventa secondario. L’incubo è comunque finito.

