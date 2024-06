L’incubo è diventato realtà 

«Quando ero ragazzo volevo che l'estate non terminasse, oggi spero finisca al più presto. Siamo solo al 19 giugno, temo quello che ci attende». Il sindaco di Tertenia Giulio Murgia parla di situazione disastrosa. La siccità è un incubo. Il suo è uno dei comuni più colpiti ma l’Ogliastra intera fa i conti con l'invaso del Bau Muggeris a secco. Lanusei, Arzana, Loceri, Talana hanno l’acqua con il contagocce. Ultimo paese a subire le restrizioni Perdasdefogu. Ieri il primo cittadino ha firmato un'ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua potabile per fini non domestici sino al 30 settembre.

Disastro

A Tertenia allevatori e agricoltori sono allo stremo. A monte del paese l’acqua non riesce più ad arrivare perché non c’è pressione. Murgia ha inviato le autobotti. Nell’area esterna delle ex scuola medie hanno attivato un mezzo per approvvigionare gli allevatori. «La nostra popolazione è resiliente, da anni conviviamo con restrizioni, ma una situazione del genere non si era mai vista» ammette. Si vive nell’emergenza. E l'estate da opportunità diventa un incubo. «Se continuiamo di questo passo non riusciremo neanche più a programmare lo sviluppo del paese. Abbiamo un Puc approvato, potremmo arrivare a 13mila presenze quotidiane con un potenziale di 18mila posti letto ma senz'acqua quel potenziale vale zero». Nella marina di Sarrala, in alcune zone, dai rubinetti esce acqua salata perché i pozzi sono a secco e vengono contaminati dall'acqua del mare. Soluzioni? Al momento sono nuove trivellazioni ma l'ultima spiaggia sono i dissalatori. Una soluzione già utilizzata nel 2021.

I costi

Il comparto agricolo e zootecnico è allo stremo. Mauro Murgia, allevatore di 35 anni, possiede mucche e pecore. «Scavando un pozzo ho trovato l'acqua, ma solo per il momento. E fra un mese? Inoltre, i costi sono esorbitanti. Cosi non si può andare avanti». (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA