L’incubo dopo la separazione 

Molesta e minaccia di morte l’ex moglie: per l’uomo scatta il braccialetto elettronico, e nel caso si dovessero verificare problemi di natura tecnica al dispositivo, oppure in assenza del consenso dell’indagato all’applicazione dello stesso, scatterebbe la custodia in carcere. La misura cautelare a carico di Alessio Muscas, 54 anni, di Serramanna, è stata disposta con un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Cagliari e affidata per l’esecuzione ai carabinieri della compagnia di Sanluri. Il provvedimento vieta all’uomo, assistito dall’avvocato Dalmiro Marongiu, di “comunicare con ogni mezzo con la persona offesa e con i suoi familiari, di avvicinarsi ai luoghi che abitualmente frequenta, di mantenere una distanza di almeno 500 metri dall’abitazione”.

L’ordinanza

Arriva da Serramanna una delle tante storie di violenza sulle donne. Per il giudice “gli elementi emersi nel corso delle indagini preliminari integrano gravi indizi di colpevolezza, con riferimento ai fatti reato di contestazione cautelare”; dalle testimonianze è emerso che l’uomo, “con condotte reiterate, minacciando e molestando l’ex moglie, le ha cagionato un grave stato d’ansia, di paura per l’incolumità propria e dei figli”. Comportamenti persecutori che sarebbero stati messi in atto dopo la separazione, quando lui ha cominciato a tempestare la donna di “telefonate e messaggi, passando almeno una volta al giorno davanti al luogo di lavoro di lei, a seguirla ovunque si trovasse, costringendola a vivere in un clima di costante ansia e turbamento”. Ma già durante la convivenza, la donna aveva raccontato ai carabinieri che il marito «nel manifestare la sua gelosia affermava che io ero sua e che non potevo essere di nessun altro, se così fosse avrebbe ucciso me quell’altro».

E poi il coinvolgimento dei figli. Come le telefonate dello scorso Natale, quando l’uomo riferiva le intenzioni di uccidere la donna: «Godetevela in questi giorni che dopo Natale non esisterà più». E poi “tutte le volte che non riusciva a mettersi in contatto con lei, sfogava verbalmente la sua rabbia con i figli”. Dunque il divieto del Tribunale di “comunicare con ogni mezzo con la persona offesa” da eseguire prima possibile.

Ossessione

Un incubo, prima all’interno della mura domestiche con litigi continui, accentuati con la separazione, fino allo scorso ottobre, quando lei ha preso tutto il coraggio che aveva in corpo e l’ha denunciato. Ai carabinieri ha raccontato il suo calvario fra messaggi WhatsApp, chiamate, minacce. Un’ossessione legata “all’incapacità di accettare la fine della storia sentimentale, aggravata dall’uso di bevande alcoliche”. Escalation persecutoria, tanto che il giudice ha ravvisato “il concreto e reale pericolo” che, con l’indagato lasciato libero di avvicinarsi alla donna o continuare a contattarla con telefonate e messaggi, “si aggravino le già rilevanti conseguenze negative per la vittima”.

