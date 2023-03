L’incubo delle strade trincea 

Per avvertire del cedimento del sottofondo qualcuno ha piantato un albero al centro dello stradello sterrato. In via Ungaretti hanno fatto ricorso a metodi poco ortodossi ma incisivi per evitare che gli utenti sprofondino con la ruota dentro la voragine che si è aperta all’altezza dell’incrocio con via Alfieri.

Imboccando quest’ultima traversa, dopo essere transitati sulle montagne russe di via Ungaretti, lo scenario è desolante: chi gira a destra per viale D’Annunzio fa la gimkana tra fossi e transenne, chi va in senso inverso si trova davanti pozzanghere che ostacolano l’accesso a via San Gemiliano. Per chi abita da queste parti è una via crucis accompagnata da imprecazioni per il disagio e i danni ad auto e moto.

La mappa

A San Gemiliano una viabilità normale è un desiderio vecchio di mezzo secolo. Lo stesso può dire chi abita nel labirinto di strade sterrate che abbracciano piazza Giovanni XXIII, all’interno del triangolo via Porto Frailis-via dei Portoghesi-via Vienna. Tutte e tre sono asfaltate, le vie Madrid e Buenos Aires sono la vergogna di un quartiere che con le sue villette sfoggia eleganza. Ma senza un briciolo di urbanizzazione vivere da queste parti riserva sempre disagi, che splenda il sole o piova. Risalendo verso la parte alta di Porto Frailis si tocca l’apice del disagio: via Procida. Anche qui stessa storia, villette decorose e strade disseminate di buche, visibilissime e dannose. Nella geografia delle strade dissestate occorre piazzare una bandierina sul percorso alternativo a viale Arbatax, quello che s’immette da via San Gemiliano verso la zona di Basaura. Trafficatissimo, non è all’altezza di sostenere i volumi della circolazione odierna.

Percorso a ostacoli